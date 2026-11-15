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Cultuur

Sinterklaas veilig aangekomen op Goeree-Overflakkee

Internetredactie Omroep Archipel
· 2 min lezen
Foto: Omroep Archipel

Op zaterdag 14 november 2026 zette de goedheiligman samen met zijn Pieten weer veilig voet aan wal op Goeree-Overflakkee. Onder andere in Oude-Tonge, Herkingen, Middelharnis en Dirksland werd de Sint feestelijk verwelkomd door enthousiaste kinderen en hun families.

Voor veel kinderen was het een dag waar ze al weken naar hadden uitgekeken. Toch hing er vooraf nog even spanning in de lucht. Zou Sinterklaas daadwerkelijk arriveren? En zou alles wel goed komen? Gelukkig bleek alle ongerustheid voor niets. De Sint en zijn Pieten wisten het eiland veilig te bereiken en konden rekenen op een warm onthaal.

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Blije gezichten
In de verschillende dorpen was de blijdschap groot toen Sinterklaas eindelijk verscheen. Kinderen stonden vol verwachting klaar om een glimp van de goedheiligman op te vangen, hem toe te zwaaien en natuurlijk de Pieten te begroeten.

De Pieten zorgden voor extra vrolijkheid en deelden volop kruidnoten en ander snoepgoed uit. Voor de jongste bezoekers was het allemaal extra bijzonder. De verwondering, de blije gezichtjes en het enthousiasme maakten de intochten opnieuw tot een feest voor jong en oud.

Schoen
De komende weken staan weer in het teken van verlanglijstjes, sinterklaasliedjes, spannende verrassingen en natuurlijk cadeautjes. En misschien wel het mooiste nieuws voor alle kinderen: nu de Sint weer in het land is, mocht zaterdag het schoentje voor het eerst dit jaar worden gezet. Met een mooie tekening, een wortel voor het paard en misschien een vrolijk liedje hopen de kinderen dat Sinterklaas en zijn Pieten ook bij hen langskomen.

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