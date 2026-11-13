Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveOns Eiland, Altijd Dichtbij
Politiek

Zeeland wil financieel bijdragen aan herstel strand Brouwersdam

Internetredactie Omroep Archipel
· 2 min lezen
Foto: Omroep Archipel

Provinciale Staten van Zeeland willen dat de provincie onderzoekt of zij geld kan bijdragen aan het herstel van het strand bij de Brouwersdam. De Zeeuwse politiek nam daarvoor op 6 november 2026 een motie aan. Het geld is bedoeld voor het aanvullen van zand en onderzoek naar oplossingen om te voorkomen dat het strand opnieuw verdwijnt.

Ook willen de Staten dat Zeeland samenwerkt met Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en andere betrokken partijen.

Het strand aan de Zeeuwse kant van de Brouwersdam is door het verdwijnen van zand op sommige plekken volledig verdwenen. Dat heeft gevolgen voor recreatiebedrijven en winkels in de omgeving. Volgens de indieners van de motie speelt ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte een rol bij het wegspoelen van zand.

Tien miljoen euro
Voor het hele plan is naar schatting 10 miljoen euro nodig. De provincie Zuid-Holland heeft al 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland worden gevraagd bij te dragen. Over de hoogte van een mogelijke bijdrage van Zeeland is nog geen besluit genomen.

De Zeeuwse Staten vragen het provinciebestuur om een eenmalige bijdrage te onderzoeken. Het geld moet worden gebruikt voor het herstel van het strand en onderzoek naar oplossingen voor de langere termijn. Ook willen de Staten dat de gemeenten het Rijk om financiële steun vragen. Daarnaast moeten de gemeenten samen met ondernemers onderzoeken of geld kan worden ingezameld via crowdfunding.

Natuurlijke oplossingen
De motie vraagt om een gezamenlijke aanpak met onder meer Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeenten. Daarbij moet eerst worden gekeken naar het aanvullen van zand. Tegelijkertijd moet worden onderzocht hoe natuurlijke maatregelen kunnen helpen om het zand vast te houden. Denk aan oesterriffen en andere natuurlijke barrières. Dit onderzoek maakt deel uit van de Proeftuin Brouwersbaai.

Ook moeten oplossingen voor de langere termijn worden onderzocht, zoals de aanleg van eilanden voor de kust. De kennis uit de proeftuin moet later worden gebruikt bij het Zeeuwse programma voor waterveiligheid.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Provincie beboet Transdev voor vertraagde elektrische bussen
Politiek

Provincie beboet Transdev voor vertraagde elektrische bussen

vrijdag 13 november

Geen 14%, maar 2,5% OZB-verhoging, partijen botsen over proces
Politiek

Geen 14%, maar 2,5% OZB-verhoging, partijen botsen over proces

vrijdag 13 november

Eierdoosjes waarschuwen voor criminaliteit op boerenerven

Eierdoosjes waarschuwen voor criminaliteit op boerenerven

vrijdag 13 november

Politiek op donderdag: haringrace, PFAS, mantelzorg en inwonersavond
Politiek

Politiek op donderdag: haringrace, PFAS, mantelzorg en inwonersavond

donderdag 12 november

Bewoonster naar ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging
112

Bewoonster naar ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging

donderdag 12 november

Meest gelezen vandaag

  1. 1Bewoonster naar ziekenhuis na koolmonoxidevergiftiging
  2. 2Overlast en vernielingen in Montijnbuurt leiden tot extra toezicht
  3. 3Belangstellenden kunnen woonwensen doorgeven voor Hof van Herkingen
  4. 4Eierdoosjes waarschuwen voor criminaliteit op boerenerven
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →