Zeeland wil financieel bijdragen aan herstel strand Brouwersdam

Provinciale Staten van Zeeland willen dat de provincie onderzoekt of zij geld kan bijdragen aan het herstel van het strand bij de Brouwersdam. De Zeeuwse politiek nam daarvoor op 6 november 2026 een motie aan. Het geld is bedoeld voor het aanvullen van zand en onderzoek naar oplossingen om te voorkomen dat het strand opnieuw verdwijnt.

Het strand aan de Zeeuwse kant van de Brouwersdam is door het verdwijnen van zand op sommige plekken volledig verdwenen. Dat heeft gevolgen voor recreatiebedrijven en winkels in de omgeving. Volgens de indieners van de motie speelt ook de aanleg van de Tweede Maasvlakte een rol bij het wegspoelen van zand.

Ook willen de Staten dat Zeeland samenwerkt met Zuid-Holland, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en andere betrokken partijen.

Tien miljoen euro

Voor het hele plan is naar schatting 10 miljoen euro nodig. De provincie Zuid-Holland heeft al 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Ook Zeeland en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland worden gevraagd bij te dragen. Over de hoogte van een mogelijke bijdrage van Zeeland is nog geen besluit genomen.

De Zeeuwse Staten vragen het provinciebestuur om een eenmalige bijdrage te onderzoeken. Het geld moet worden gebruikt voor het herstel van het strand en onderzoek naar oplossingen voor de langere termijn. Ook willen de Staten dat de gemeenten het Rijk om financiële steun vragen. Daarnaast moeten de gemeenten samen met ondernemers onderzoeken of geld kan worden ingezameld via crowdfunding.

Natuurlijke oplossingen

De motie vraagt om een gezamenlijke aanpak met onder meer Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, het waterschap en de gemeenten. Daarbij moet eerst worden gekeken naar het aanvullen van zand. Tegelijkertijd moet worden onderzocht hoe natuurlijke maatregelen kunnen helpen om het zand vast te houden. Denk aan oesterriffen en andere natuurlijke barrières. Dit onderzoek maakt deel uit van de Proeftuin Brouwersbaai.

Ook moeten oplossingen voor de langere termijn worden onderzocht, zoals de aanleg van eilanden voor de kust. De kennis uit de proeftuin moet later worden gebruikt bij het Zeeuwse programma voor waterveiligheid.