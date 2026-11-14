Gemeente Goeree-Overflakkee maakt zich op voor gladde wegen

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft 300 ton strooizout klaarliggen voor de winter. Sinds november 2026 staan medewerkers dag en nacht klaar om gladheid op wegen binnen de bebouwde kom aan te pakken. De strooidienst loopt tot eind maart 2027. Wanneer de strooiwagens uitrukken, hangt af van de temperatuur en de hoeveelheid vocht op het wegdek.

Opzichter Groen Gerard Adriaanse legde afgelopen winter uit hoe dat werkt. Volgens hem is de temperatuur van het wegdek belangrijker dan die van de lucht. Het asfalt kan namelijk kouder zijn dan de lucht. Zodra de meetpunten aangeven dat het wegdek onder het vriespunt komt en er vocht aanwezig is, gaan de strooiwagens op pad.

Op het eiland staan meetpunten die de temperatuur van het wegdek meten. De gemeente gebruikt deze gegevens om te bepalen wanneer strooien nodig is. Alleen vorst is niet voldoende: er moet ook vocht op de weg liggen.

Drukste wegen

De gemeente begint met de wegen die het meest worden gebruikt. Het doel is dat inwoners binnen 750 meter een gestrooide weg kunnen bereiken. Daarna volgen busroutes, op- en afritten van dijken, doorgaande wegen en fietspaden.

Als deze routes zijn gestrooid, komen de voetpaden bij verzorgingstehuizen, winkelgebieden, openbare gebouwen, basisscholen en bruggen aan de beurt. Op andere wegen strooit de gemeente pas als de belangrijkste routes ijs- en sneeuwvrij zijn. Ook moet er voldoende personeel beschikbaar zijn en moet het werk binnen de werktijden van de buitendienst passen.

Als er meldingen binnenkomen over gevaarlijke situaties, krijgen deze locaties voorrang bij het strooien. Inwoners moeten het voetpad voor hun woning zelf sneeuw- en ijsvrij houden. De gemeente verstrekt geen strooizout. Inwoners en ondernemers moeten dit zelf aanschaffen.

Wie strooit waar?

Niet alle wegen op Goeree-Overflakkee vallen onder de gemeente. Waterschap Hollandse Delta strooit de wegen buiten de bebouwde kom. De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de N215 en N498 en de bijbehorende parallelwegen en fietspaden. Rijkswaterstaat strooit op de N57 en N59.

Weggebruikers moeten bij winterse omstandigheden rekening houden met gladheid en hun snelheid aanpassen aan het weer.

De strooiroutes zijn te vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.