Bakker Van Helden bestaat 65 jaar, maar viert 100-jarig jubileum

De bakkerij van Van Helden in Middelharnis is al 65 jaar in handen van de familie Van Helden. Omdat de familie Jacobi in 1926 op de huidige locatie een bakkerij begon en deze in 1961 door Maarten en Elly Van Helden werd overgenomen, wordt er een 100-jarig jubileum gevierd.

In 2000 nam zoon Peter de zaak over. Hij had veel ambities om de activiteiten uit te breiden, zoals de uitbreiding met een tearoom in 2005. Toen het naburige pand werd aangekocht, creëerde Van Helden in 2017 zelfs een lunchroom. “Ik ben er in 1995 bijgekomen en vanaf 2000 ben ik de volledige eigenaar van de zaak. Met name mijn moeder vond een lunchroom helemaal niks en Jacobi had vroeger een lunchroom. Bij de eerste de beste verbouwing was de lunchroom weg. Toen ik eigenaar werd, heb ik als eerste weer de tearoom en later ook de lunchroom in ere hersteld,” vertelt Peter Van Helden.

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Geen opvolger

Peter heeft vooralsnog geen opvolger voor zijn bedrijf, want zijn zoon is meer geïnteresseerd in elektrotechniek dan in het bakkersvak. “Ik heb gelukkig nog een aantal jaren te gaan en ik ben elke dag nog met passie bezig, dus het is voorlopig nog geen probleem,” aldus Van Helden.

Amerika

In 1985 is Van Helden naar de bakkerschool in Wageningen gegaan, een vierjarige mbo-opleiding. “Ik ben daarna op diverse plekken het land ingegaan om bij collega’s stage te lopen. Ik heb op Texel gewerkt, in Zwitserland en zelfs in Amerika, op Long Island. Ik heb zodoende ervaring opgedaan voordat ik hier in 1995 definitief terechtkwam.” Volgens Peter vindt hij het nog steeds leuk werk en gaat hij elke dag met plezier naar zijn werk. “Door de wisselingen van de seizoenen, waardoor je elke keer andere dingen maakt, maakt het vak zo leuk.”