Bijna 1 miljoen euro extra beschikbaar voor MFA Sommelsdijk

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdag 17 september 2026 ingestemd met een extra investering van € 954.900,- voor de nieuwe multifunctionele accommodatie in Sommelsdijk. Fractie GAAN stemde tegen omdat de fractie nog antwoorden miste op vragen over onder meer de kosten, de planning en de bouw.

GAAN wilde meer informatie De bespreking van het voorstel verliep anders dan gepland. GAAN vroeg aan het begin van de vergadering om het voorstel eerst inhoudelijk te bespreken voordat de raad er een besluit over zou nemen.

Met het geld wordt het gebouw 301 vierkante meter groter. De uitbreiding is nodig voor de huisvesting van het onderwijs.

De fractie had op 12 september 2026 vragen gesteld over onder andere de kosten van het project, de omvang van het gebouw, de manier waarop de bouw wordt aanbesteed, de planning en de risico's. Volgens GAAN waren de antwoorden daarop bij de vergadering nog niet binnen. De fractie vroeg daarom om de beslissing uit te stellen.

Dat voorstel kreeg weinig steun. Bij een stemming over het uitstel stemden slechts twee raadsleden voor. De raad besloot vervolgens dezelfde avond over het extra geld.

GAAN stemde uiteindelijk tegen het voorstel. De fractie benadrukte daarbij dat zij voor de komst van de MFA Sommelsdijk is, maar het extra geld niet wilde goedkeuren zonder de gevraagde informatie.

Extra ruimte

Met het extra krediet wordt de accommodatie met 301 vierkante meter uitgebreid. Het bedrag van € 954.900,- is berekend op basis van het bedrag dat de gemeente volgens de regels beschikbaar stelt voor onderwijshuisvesting. Daarbij is gerekend met de bouwprijzen van 1 januari 2027.

De MFA moet ruimte bieden aan verschillende gebruikers, waaronder basisschool J.C. van Gent, kinderopvang en wijkvereniging De Zwaluw. Ook komt er een sportvoorziening. Het project maakt deel uit van het gemeentelijke plan voor de huisvesting van scholen.

Raad stemt in

Ondanks de vragen van GAAN stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met het aanvullende bedrag van € 954.900,-. Daarmee kan de uitbreiding van de MFA Sommelsdijk verder worden voorbereid.