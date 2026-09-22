Singer-songwriter, dirigent en verbinder Els van de Wetering in EilandKunst

In een nieuwe aflevering van de podcast Eilandkunst van Omroep Archipel vertelt singer-songwriter, dirigent en muziekorganisator Els van de Wetering over haar passie voor muziek en haar veelzijdige muzikale projecten.

Els, die haar werkterrein heeft uitgebreid van het leiden van koren tot het organiseren van laagdrempelige meezingmiddagen en optredens, viert in haar werk zowel de persoonlijke verbeelding als de verbindende kracht van muziek.

Haar muzikale reis op Goeree-Overflakkee begon toen zij als achtjarige vanuit Ridderkerk in de nieuwbouw van Middelharnis kwam wonen. Van huis uit kreeg zij een brede muzikale smaak mee van haar ouders, variërend van jazz tot popmuziek. Hoewel zij startte op de blokfluit, ontdekte zij al snel de piano, waarop zij urenlang klassiek speelde, om zich later op de middelbare school verder te ontwikkelen in zang en songwriting. Naast een deeltijdstudie aan het conservatorium bleef muziek een steeds grotere rol in haar leven spelen, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van haar eigen muziekbureau Wats Els.