Haringvlietbrug twee nachten dicht voor onderhoud

Rijkswaterstaat voert in de nachten van 23 op 24 september 2026 en van 24 op 25 september 2026 onderhoud uit aan de Haringvlietbrug op de A29. De brug is beide nachten van 22:00 tot 05:00 uur in beide richtingen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De A29 richting Bergen op Zoom is vanaf 21:00 uur afgesloten vanaf toerit 21 bij Oud-Beijerland. Verkeer vanuit het zuiden richting Rotterdam wordt vanaf knooppunt Hellegatsplein omgeleid.

Rijkswaterstaat controleert tijdens de werkzaamheden de technische installaties van de brug. Weggebruikers moeten rekening houden met 15 tot 30 minuten extra reistijd.

In de nacht van woensdag 23 op donderdag 24 september blijft de A29 richting Rotterdam vanaf toerit 22 bij Numansdorp open. In de nacht van donderdag 24 op vrijdag 25 september gebeurt dat vanaf toerit 21 bij Oud-Beijerland.

Verkeer wordt tijdens de afsluitingen omgeleid via de A16 en de Moerdijkbrug of via de N57 en de Haringvlietdam. Verkeer van en naar de Hoeksche Waard kan tijdens de werkzaamheden zonder tol gebruikmaken van de Kiltunnel op de N217.

Ook voor voetgangers en (brom)fietsers is de brug beperkt toegankelijk. Zij worden in groepen over de parallelbaan geleid. Daarbij kan de wachttijd oplopen tot 30 minuten. Ook landbouwvoertuigen kunnen op aanwijzing van verkeersregelaars de brug gebruiken.

De brug wordt tijdens de werkzaamheden niet geopend voor de scheepvaart. Voor hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over het passeren van de brug. Ook openbaarvervoerbedrijven hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de brug. Reizigers kunnen voor actuele informatie terecht bij hun vervoerder.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en rekening te houden met vertraging.