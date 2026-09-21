Nieuw-Rijsenburgh opent jeu de boulesbaan na donatie van Tulpentocht

Met een donatie van de Tulpentocht is in de binnentuin van Nieuw-Rijsenburgh in Sommelsdijk een jeu de boulesbaan aangelegd. Dinsdag 15 september 2026 werd de baan officieel geopend.

Intern is er in Nieuw-Rijsenburgh de afgelopen jaren heel wat gediscussieerd over de aanleg van een heuse jeu de boulesbaan. “Hoe komen we aan het geld en hoe leggen we hem aan? Maar eindelijk was het zover dat we de baan officieel hebben kunnen openen,” vertelt welzijnsmedewerker Wilma Padmos.

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De opening werd verricht door Jeanet Leroy-Slottje, die de honneurs waarnam voor haar onlangs overleden man Piet. Eigenlijk had hij de handeling moeten verrichten. “Piet is drieënhalve maand geleden overleden, dus dat ging niet meer. Hij had het ontzettend leuk gevonden, want hij was gek op jeu de boules. Hij heeft jaren samen met mij in Middelharnis jeu de boules gespeeld. Hij wilde heel graag een baan in de binnentuin van Nieuw-Rijsenburgh,” vertelt de weduwe van Piet Leroy.

Donatie van Tulpentocht

Volgens Wilma Padmos worden er inmiddels heel wat potjes jeu de boules gespeeld. “Dan zie je de mensen ook stralen. Ze doen iets wat ze van vroeger kennen en dan zie je dat blije gezicht van herkenning. Dat is gewoon mooi om te zien,” aldus Padmos.

De organisatie van de Tulpentocht informeerde enige tijd geleden of Nieuw-Rijsenburgh een goed doel wist. Omdat al eerder over de aanleg van een jeu de boulesbaan was gesproken, was het advies snel gegeven. “Zodoende belde Erik Peeman van de Tulpentocht om mee te delen dat we genomineerd waren om een donatie te ontvangen.”