Op Goeree-Overflakkee gaan 30 kinderen door vrijstelling niet naar school

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Het nieuwe schooljaar is begonnen, maar voor dertig kinderen op Goeree-Overflakkee ziet dat er anders uit dan voor de meeste leeftijdsgenoten. Zij hebben een vrijstelling van de leerplicht op grond van artikel 5, onder b, van de Leerplichtwet. De gemeente gebruikt het schooljaar 2026-2027 als overgangsjaar en gaat vanaf oktober met de ouders in gesprek over een passende route richting onderwijs.

Het gaat om 22 kinderen in de basisschoolleeftijd van 5 tot en met 11 jaar en acht kinderen van 12 tot en met 18 jaar. De vrijstelling geldt voor ouders die vanwege hun godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging bezwaar hebben tegen de richting van alle scholen binnen redelijke afstand van hun woning. Deze kinderen gaan vanwege de vrijstelling niet naar school. In veel gevallen krijgen zij thuisonderwijs. Juist over de vraag hoe dit onderwijs geregeld en gecontroleerd moet worden, bestaat al langere tijd discussie.

Uitspraak Hoge Raad

Aanleiding voor de nieuwe aanpak is een uitspraak van de Hoge Raad van 21 april 2026. De Hoge Raad heeft de regels voor een vrijstelling vanwege richtingsbezwaren verduidelijkt en aangescherpt. Bij openbare scholen kan een beroep op deze vrijstelling volgens de Hoge Raad alleen nog in uitzonderlijke gevallen slagen. Ouders moeten concreet onderbouwen dat het onderwijs op alle openbare scholen binnen redelijke afstand niet voldoet aan de eisen die de Hoge Raad stelt. De gemeente besloot daarom het schooljaar 2026-2027 als overgangsjaar te gebruiken. De kennisgevingen van ouders die voor dit schooljaar een beroep op de vrijstelling hebben gedaan, zijn door de gemeente ontvangen en verwerkt. Vanaf oktober gaat de gemeente met de ouders in gesprek. Samen wordt gekeken naar een passende manier waarop het kind onderwijs kan volgen. Volgens de gemeente heeft ieder kind recht op onderwijs en ontwikkeling en vraagt de situatie per kind om maatwerk. Waar nodig worden ook leerplicht en andere betrokken partijen bij de gesprekken betrokken. Wat er na het overgangsjaar met de vrijstellingen gebeurt, staat volgens de gemeente nog niet voor ieder kind vast. Dat hangt af van de individuele situatie en de uitkomsten van de gesprekken. Het uitgangspunt van de gemeente is dat de kinderen weer deelnemen aan onderwijs.