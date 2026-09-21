Dirkslands bos wordt decor voor zoektocht naar Lena

Op Goeree-Overflakkee wordt er dit najaar weer volop gegriezeld. In Ooltgensplaat opent een spookhuis, in Achthuizen is er een Spookbos en in Dirksland wordt op zaterdag 7 november 2026 het bos omgetoverd tot het decor van de Halloween-spooktocht 'De Zoektocht naar Lena'.

In en rond Dirksland hebben ze inmiddels meerdere caches verstopt. Een aantal daarvan ligt achter elkaar langs een vaste route. In geocache-termen wordt zo'n route een trail genoemd. De caches hebben verschillende magische karakters als thema, twaalf in totaal. Een van die figuren is Lena.

Domenieke Bazen en Damian van der Laarse uit Dirksland organiseren de zoektocht. Ze organiseren samen vaker dergelijke evenementen, waaronder geocaching-activiteiten. Geocaching is een schatzoektocht waarbij je met de gps op je telefoon zoekt naar verborgen doosjes, ook wel 'caches' genoemd. Als je zo'n doosje vindt, schrijf je je naam als bewijs in het logboekje dat erin zit en stop je de schat weer netjes terug voor de volgende vinder. Vooral tijdens de coronapandemie werd dit enorm populair, omdat het een veilige en actieve manier is om in de buitenlucht bezig te zijn.

Vreemde figuren

Tijdens het spookevent 'De Zoektocht naar Lena' draait alles dan ook om dit personage. In het donkere Dirkslandse bos moeten deelnemers op zoek naar haar. Het bos wordt speciaal voor de tocht aangekleed met muziek en verlichting. Ook lopen er verklede acteurs rond die voor extra spanning moeten zorgen.

Deelnemers gaan in groepjes van maximaal zes personen op pad. Hoewel de tocht is ontstaan vanuit het geocachen, is een speciale app daarvoor niet nodig. “Je hoeft niet per se te geocachen. We hebben besloten om deze eerste keer de animo te peilen voor dit soort evenementen en het daarom ook als gewone spooktocht te organiseren”, vertelt Damian.

Het verhaal achter de tocht draait om Lena en Burggraaf Calcar. Volgens de bedenkers woont Calcar al eeuwen in de omgeving en trekt hij iedere avond met zijn lantaarn door het bos, op zoek naar Lena. Zodra het donker wordt, verandert het bos en verschijnen er vreemde figuren. Zij bewaken het geheim van Calcar en willen voorkomen dat Lena wordt gevonden. “Burggraaf is bot en vindt niets leuk. Lena probeert hem ervan te overtuigen dat het leven leuk is. Dat is ook haar boodschap naar de kinderen toe.”

Overslaan

Wie snel bang is, kan de tocht volgens de organisatie beter overslaan. “Hou er rekening mee dat het eng is.” Ouders moeten zelf inschatten of de tocht geschikt is voor hun kinderen. Bij kinderen die bang zijn, proberen de acteurs afstand te houden. Ook wordt geprobeerd om naast het griezelen voldoende humor in de tocht te verwerken. “Halloween kan ook leuk zijn op een bepaalde manier”, is hun boodschap.

Voor geocachers is er tijdens het evenement meer te doen dan alleen de zoektocht. Zo kunnen deelnemers Travel Bugs uitwisselen en codes loggen. Travel Bugs zijn kleine voorwerpen, zoals knuffels, munten of sleutelhangers, die door geocachers van plaats naar plaats worden meegenomen. Deelnemers kunnen met hun telefoon de unieke codes op de voorwerpen scannen en ze op deze manier ‘loggen’. Dit is het online bewijs dat je het speelstuk in het echt hebt gezien. Sommige Travel Bugs hebben daardoor al een flinke wereldreis achter de rug.

Magiërs

Het duo noemt het organiseren een “passie om te doen”. Samen organiseren ze beroepsmatig met hun bedrijf allerlei evenementen rondom hun geocache-karakters. Daarbij is de hulp van de vrijwilligers die als acteur meehelpen onmisbaar. “We zeggen altijd dat het magiërs zijn. Zij maken het evenement. Hoe wij het doen, maakt niet uit want wij kunnen het wel verzinnen, maar zij moeten het uitvoeren.”