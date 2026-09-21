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Leerlingen De Westhoek oefenen met verkeersveiligheid

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Basisschool De Westhoek

De leerlingen van basisschool De Westhoek deden mee aan ANWB Streetwise, een programma waarin kinderen onder begeleiding oefenen met verkeerssituaties. De oefeningen waren afgestemd op de verschillende leeftijdsgroepen en vonden op en rond de school plaats. De verkeerslessen werden maandag 14 september 2026 gegeven.

De jongste leerlingen oefenden met het herkennen van verkeersgeluiden en met veilig oversteken. In groep 3 en 4 lag de nadruk op verkeersveiligheid in en rond de auto en op de fiets. De leerlingen bespraken onder meer het gebruik van de autogordel en de fietshelm.

Groep 5 en 6 kregen de gelegenheid om in een elektrische lesauto te ervaren hoe reactiesnelheid de remweg beïnvloedt. De leerlingen van groep 7 en 8 oefenden hun fietsvaardigheid op een speciaal parcours. Ook leerden zij mogelijke gevaren in het verkeer herkennen.

De kinderen voerden de oefeningen zelf uit onder begeleiding van instructeurs. Volgens de school deden de leerlingen actief mee aan de verschillende onderdelen. De verkeersdag maakte deel uit van het programma ANWB Streetwise, dat zich richt op het oefenen van verkeersvaardigheden bij kinderen.

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