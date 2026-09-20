Flakkees viertal stort zich op Hyrox Utrecht voor een goed doel

Hyrox is de laatste tijd sterk in opkomst en combineert hardlopen met verschillende fitnessoefeningen in een vast raceformat. Vier Flakkeese meiden doen als team Hyrox4her op 27 november 2026 mee aan HYROX Utrecht en willen hiermee geld inzamelen voor een goed doel.

Combinatie hardlopen en krachttraining Maar wat houdt Hyrox precies in? De naam is een samentrekking van hybrid en rockstars en de sport brengt hardlopen en krachttraining samen. Het succes wordt hierdoor ook weleens verklaard: het is gevarieerd en minder eentonig dan alleen maar duurlopen.

Het viertal, Seffie uit Sommelsdijk, Kyra uit Achthuizen, Benthe uit Herkingen en Quinty uit Middelharnis, kent elkaar van de hockey en via via. “Seffie kwam met het idee om samen een Hyrox te doen. Zo kwamen we uiteindelijk met z’n vieren bij elkaar en bleek het meteen een leuke combinatie te zijn. We zijn allemaal op onze eigen manier sportief bezig en vonden het juist leuk om samen een nieuwe uitdaging aan te gaan.”

Elke race bestaat uit dezelfde onderdelen in dezelfde volgorde. Steeds wordt er een kilometer hardgelopen, waarna een oefening volgt. Voorbeelden van deze oefeningen zijn een zware slee over een mat vooruitduwen, duizend meter roeien op een roeimachine of met twee zware gewichten een stuk wandelen.

“Wat ons vooral leuk lijkt aan Hyrox is dat je echt ergens naartoe traint. Je gaat niet alleen naar de sportschool omdat het ‘moet’, maar je hebt een duidelijk doel voor ogen. Daardoor motiveert het ook extra om te blijven trainen en minder snel een training af te zeggen. Daarnaast vinden we het leuk om dit samen aan te gaan en elkaar te motiveren”, leggen de meiden uit.

Een deelnemer kan alleen het hele parcours afleggen, maar het kan ook in estafettevorm, zoals het Flakkeese team doet. “Wij doen mee in de Women’s Relay, waarbij we de race met z’n vieren verdelen. Ieder van ons neemt twee onderdelen van de race voor haar rekening. Dat betekent dat iedere deelnemer twee keer een kilometer rent en twee work-outs uitvoert.”

Voor de vier sportievelingen draait de deelname vooral om de uitdaging om dit samen aan te gaan. “Het is iets wat we niet allemaal eerder hebben gedaan en juist dat maakt het spannend en leuk. We willen onszelf uitdagen, samen trainen en uiteindelijk natuurlijk met z’n vieren over de finish komen.”

Vrouwenemancipatie

Tijdens het evenement in Utrecht kunnen deelnemers kiezen uit verschillende impactgebieden waarvoor ze geld inzamelen. Zo zijn er thema’s als dierenwelzijn, mentale gezondheid en klimaatoplossingen. Seffie, Kyra, Benthe en Quinty kiezen voor vrouwenemancipatie, door het evenement ook wel Women’s Empowerment genoemd. “HYROX Utrecht koppelt dit aan het creëren van meer kansen, veiligheid en empowerment voor vrouwen”, leggen ze uit. “Deze keuze past voor ons heel goed, omdat wij zelf met vier jonge vrouwen meedoen. We vinden het belangrijk dat vrouwen zich vrij, zelfstandig en vooral ook veilig kunnen voelen. Denk bijvoorbeeld aan veilig over straat kunnen gaan, maar ook aan gelijke kansen en de mogelijkheid om voor jezelf op te komen en je eigen keuzes te maken.”

Hun doel is om 800 euro op te halen voor het goede doel. “We vinden het mooi dat we met iets wat we zelf ontzettend leuk vinden – sporten en samen een uitdaging aangaan – tegelijkertijd iets kunnen betekenen voor een groter doel. Daarom proberen we zoveel mogelijk geld op te halen.”