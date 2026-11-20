De vooruitzichten waren al positief, maar inmiddels is definitief bevestigd dat Goeree-Overflakkee € 4 miljoen van het Rijk krijgt uit het programma Nederwiek III. € 2 miljoen hiervan is voor Stad Aardgasvrij. De andere € 2 miljoen gaat naar het project Power-to-Heat.

Het investeringsprogramma waar de miljoenen uitkomen is gekoppeld aan Nederwiek III. Dit is een toekomstige ondergrondse hoogspanningsverbinding waarmee windenergie vanaf de Noordzee naar het elektriciteitsnet op land wordt gebracht. Een deel van de kabelverbinding loopt door het Haringvliet, binnen het grondgebied van gemeente Goeree-Overflakkee. Ook negen andere gemeenten ontvangen een bijdrage. Hiermee investeert het Rijk in de omgeving van gemeenten die te maken krijgen met de aanleg van kabels voor windenergie op zee.

De overeenkomst hiervoor is op donderdag 12 november 2026 ondertekend door staatssecretaris Jo-Annes de Bat, wethouder Jeffrey Verlegh en vertegenwoordigers van de andere betrokken gemeenten en provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant.

Wethouder Jeffrey Verlegh is blij met de rijksbijdrage: “Een warm huis, met warmte die betaalbaar en betrouwbaar is, is belangrijk voor iedereen. Met deze bijdrage kunnen we samen met inwoners en partners verder werken aan oplossingen die passen bij Goeree-Overflakkee.”

Verwarmen zonder aardgas

De twee projecten, in Stad aan ’t Haringvliet en in Middelharnis en Sommelsdijk, draaien allebei om de mogelijkheid om woningen zonder aardgas te verwarmen. “Zo zetten we stap voor stap de warmtevoorziening in beweging, met oog voor wat inwoners nodig hebben”, aldus de wethouder.

Bij Stad Aardgasvrij werken inwoners samen met de gemeente en partners aan een collectieve warmteoplossing op basis van groene waterstof en elektriciteit. De rijksbijdrage is een verdere stap richting een sluitende begroting voor het project.

Tijdens het verdiepende onderzoek naar Power-to-Heat wordt gekeken of het mogelijk is om woningen en andere gebouwen in Middelharnis en Sommelsdijk te verwarmen door middel van een warmtenet. De bijdrage kan in de toekomst gebruikt worden voor de aanleg van het warmtenet.

De gemeenteraad besluit de komende maanden over het vervolg van beide projecten.