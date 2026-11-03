Ebbe en Vloed en D'n Duyt zoeken papier om te versnipperen

Foto: Serviceteam Ebbe en Vloed

Serviceteam Ebbe en Vloed uit Oude-Tonge en Activiteitencentrum D'n Duyt uit Middelharnis zijn op zoek naar versnipperpapier. Het versnipperen van papier is in de activiteitengroep voor mensen met een beperking in het woonzorgcentrum een belangrijk en vast onderdeel van de dagbesteding.

De stapel papier raakt echter weleens op. Daarom heeft het team via sociale media een oproep gedaan om papier in te zamelen. “Het papier is puur bedoeld om onze cliënten een fijne, zinvolle en gestructureerde daginvulling te geven”, leggen de medewerkers uit. “Het is bij ons een gezellige en drukke bedoening. Eigenlijk zijn onze cliënten er iedere dag mee bezig, als er genoeg papier is natuurlijk! Meerdere cliënten doen enthousiast mee aan deze activiteit.” Het versnipperen biedt volgens het team structuur, draagt bij aan de fijne motoriek en geeft cliënten het gevoel dat ze nuttig werk verrichten. “En het geeft enorm veel voldoening om een grote stapel papier netjes te verwerken. Het brengt rust en het is bovenal heel gezellig om dit samen te doen.”

Doordat de activiteit zo vaak plaatsvindt, gaat het papier er snel doorheen. Om de cliënten aan het werk te houden, zijn de locaties het meest geholpen met gewoon papier of papier dat net iets dikker is. Echt dik papier of karton is ongeschikt. Nietjes in het papier zijn geen probleem, integendeel zelfs. “Laat ze gerust zitten, want het secuur verwijderen van de nietjes is juist een extra en zeer geliefde activiteit voor onze cliënten.” De werkzaamheden stoppen voor de deelnemers ook niet bij het versnipperen. “Als het papier eenmaal in kleine stukjes is verdeeld, brengen de cliënten het versnipperde papier zelf naar de grote container. Dit hoort helemaal bij het proces en vormt zo een mooi, compleet takenpakket waar ze trots op zijn.” De eerste reacties op de oproep zijn inmiddels binnen. “Daar zijn we heel dankbaar voor. Maar om onze cliënten structureel van deze leuke activiteit te kunnen blijven voorzien, zijn we natuurlijk altijd op zoek naar meer. U maakt onze cliënten er gegarandeerd ontzettend blij mee!” Wie thuis of op kantoor papier heeft liggen dat weg mag, kan contact opnemen met Serviceteam Ebbe en Vloed via ebbeenvloed@gemiva-svg.nl of D'n Duyt via Duyt3@gemiva-svg.nl.