Gemeente wil OZB verhogen vanwege dreigende tekorten

De gemeente Goeree-Overflakkee wil de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en bedrijfspanden vanaf 2027 verhogen. De maatregel moet helpen om toekomstige tekorten op te vangen. Hoewel de begroting voor 2027 een overschot van 1,2 miljoen euro laat zien, verwacht de gemeente vanaf 2028 tekorten. Die kunnen oplopen tot ongeveer 9 miljoen euro in 2030. De gemeenteraad bespreekt de begroting op donderdag 12 november 2026.

Volgens wethouder Ward Meijroos (Financiën) heeft de gemeente weinig geld om nieuwe plannen uit te voeren. Daarom moet zij keuzes maken. Het college wil onder meer blijven investeren in woningbouw, de lokale economie en ondersteuning van inwoners.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de begroting voor 2027 aan de gemeenteraad aangeboden. Daarin staat hoeveel geld de gemeente volgend jaar verwacht te ontvangen en waaraan zij dat wil uitgeven. Het is de eerste begroting van het nieuwe college.

Voor de woningbouw onderzoekt de gemeente of zij zelf grond kan aankopen en ontwikkelen. Daarmee wil zij meer invloed krijgen op de bouw van woningen. Er is daarbij extra aandacht voor kleinere dorpen, zoals Herkingen en Achthuizen. Een ander probleem is het volle elektriciteitsnet. Door een tekort aan ruimte op het net kunnen nieuwe woningen en bedrijfspanden soms niet op tijd worden aangesloten.

Ook wil de gemeente de samenwerking met andere gemeenten en organisaties uitbreiden. Daarbij gaat het onder meer om het behoud van het ziekenhuis, de lokale economie en de overgang naar andere energiebronnen.

Op het gebied van zorg wil de gemeente de kosten beperken en bekijken of werkzaamheden anders kunnen worden uitgevoerd. Tegelijk wil zij ondersteuning blijven bieden aan inwoners die hulp nodig hebben. Ook wil de gemeente dat dorpen beter voorbereid zijn op noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer de stroom of andere voorzieningen uitvallen.

Verder wil het college meer geld aanvragen bij het Rijk, de provincie en andere organisaties. Dat geld kan worden gebruikt voor gemeentelijke projecten.

De verhoging van de OZB is volgens het college nodig omdat de woonlasten op Goeree-Overflakkee al jaren lager zijn dan het landelijk gemiddelde. Het voorstel is om de belasting vanaf 2027 te verhogen en daarmee geleidelijk naar dat gemiddelde toe te groeien. De verhoging geldt voor woningen en niet-woningen, waaronder bedrijfspanden.

De gemeente onderzoekt daarnaast welke andere maatregelen nodig zijn om de tekorten vanaf 2028 te beperken. Daarbij wordt gekeken naar bezuinigingen, hogere inkomsten en gemeentelijke taken die mogelijk anders kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt bekeken welke werkzaamheden inwoners, ondernemers en organisaties zelf of samen kunnen oppakken. De gemeenteraad besluit op 12 november 2026 over de begroting.