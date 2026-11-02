Lege stoel op Havenhoofd herinnert aan verkeersslachtoffers

Op donderdag 12 november 2026 onthult burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman om 10:30 uur een gedenkteken voor verkeersslachtoffers op het Havenhoofd in Middelharnis. Het monument is opgericht ter nagedachtenis aan inwoners van Goeree-Overflakkee die door een verkeersongeval zijn omgekomen. Ook mensen die de onthulling willen bijwonen, zijn welkom.

Het gedenkteken bestaat uit een lege stoel van cortenstaal. De stoel staat symbool voor de lege plek die iemand achterlaat na een dodelijk verkeersongeval. Op de stoel staat een gedicht over het verlies van een dierbare. Het monument staat aan het einde van het Havenhoofd, met uitzicht over het Haringvliet. Er staat ook een bankje.

Tijdens de bijeenkomst houdt de burgemeester een toespraak. Daarna vertelt Marlies de Vos over haar dochter Jolein, die twee jaar geleden bij een verkeersongeval om het leven kwam. Na de taptoe volgt één minuut stilte. Margreet van Manen zingt vervolgens 'Amazing Grace'. De bijeenkomst wordt afgesloten met de onthulling en een bloemlegging.