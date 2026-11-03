Stichting ZIJN zoekt vrijwilligers voor jongerenwerk

Stichting ZIJN is op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen voor jongeren op Goeree-Overflakkee.

Om geïnteresseerden kennis te laten maken met het jongerenwerk, organiseert de stichting op dinsdag 3 november 2026 een informatieavond in het wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis.

Tijdens de avond vertelt Stichting ZIJN wat het jongerenwerk inhoudt en op welke manieren vrijwilligers kunnen helpen. Daarbij is iedereen welkom. Ervaring met jongerenwerk is niet nodig. De stichting benadrukt dat iedere vorm van vrijwillige inzet welkom is.