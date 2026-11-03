Naar hoofdinhoud
Omroep Archipel
LiveOns Eiland, Altijd Dichtbij
Nieuws

Stichting ZIJN zoekt vrijwilligers voor jongerenwerk

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Franca Kim de Haan

Stichting ZIJN is op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen voor jongeren op Goeree-Overflakkee.

Om geïnteresseerden kennis te laten maken met het jongerenwerk, organiseert de stichting op dinsdag 3 november 2026 een informatieavond in het wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis.

Tijdens de avond vertelt Stichting ZIJN wat het jongerenwerk inhoudt en op welke manieren vrijwilligers kunnen helpen. Daarbij is iedereen welkom. Ervaring met jongerenwerk is niet nodig. De stichting benadrukt dat iedere vorm van vrijwillige inzet welkom is.

Het hoeft bovendien niet te betekenen dat iemand iedere week beschikbaar moet zijn. Ook mensen die bijvoorbeeld één keer per jaar willen helpen bij een activiteit, kunnen iets betekenen voor de jongeren op het eiland.

De informatieavond duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Bezoekers kunnen vrijblijvend binnenlopen voor een kennismaking en een gesprek. Ook staat er gratis koffie en iets lekkers klaar. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Wie niet aanwezig kan zijn, maar wel interesse heeft om vrijwilliger te worden, kan contact opnemen via jongerenwerk@zijngo.nl.

Was dit artikel nuttig?

Lees ook

Ebbe en Vloed en D'n Duyt zoeken papier om te versnipperen
Zorg

Ebbe en Vloed en D'n Duyt zoeken papier om te versnipperen

dinsdag 3 november

Brandweer blust brandende lading uit vuilniswagen
112

Brandweer blust brandende lading uit vuilniswagen

dinsdag 3 november

Lege stoel op Havenhoofd herinnert aan verkeersslachtoffers

Lege stoel op Havenhoofd herinnert aan verkeersslachtoffers

maandag 2 november

Haven Battenoord knapt op, maar er is nog werk aan de winkel
NatuurVideo

Haven Battenoord knapt op, maar er is nog werk aan de winkel

maandag 2 november

Gemeente wil OZB verhogen vanwege dreigende tekorten
Politiek

Gemeente wil OZB verhogen vanwege dreigende tekorten

maandag 2 november

Meest gelezen vandaag

  1. 1Drie auto's in brand gestoken tegenover brandweerkazerne
  2. 2Gemeente wil OZB verhogen vanwege dreigende tekorten
  3. 3Gemeente onderzoekt samen met imkers aanpak Aziatische hoornaar
  4. 4Lege stoel op Havenhoofd herinnert aan verkeersslachtoffers
Tip de redactie!

Nieuws per dorp

Op de kaart →