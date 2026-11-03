Stichting ZIJN zoekt vrijwilligers voor jongerenwerk

Stichting ZIJN is op zoek naar vrijwilligers die iets willen betekenen voor jongeren op Goeree-Overflakkee.
Om geïnteresseerden kennis te laten maken met het jongerenwerk, organiseert de stichting op dinsdag 3 november 2026 een informatieavond in het wijkcentrum aan de Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis.
Tijdens de avond vertelt Stichting ZIJN wat het jongerenwerk inhoudt en op welke manieren vrijwilligers kunnen helpen. Daarbij is iedereen welkom. Ervaring met jongerenwerk is niet nodig. De stichting benadrukt dat iedere vorm van vrijwillige inzet welkom is.
Het hoeft bovendien niet te betekenen dat iemand iedere week beschikbaar moet zijn. Ook mensen die bijvoorbeeld één keer per jaar willen helpen bij een activiteit, kunnen iets betekenen voor de jongeren op het eiland.
De informatieavond duurt van 19:30 tot 21:00 uur. Bezoekers kunnen vrijblijvend binnenlopen voor een kennismaking en een gesprek. Ook staat er gratis koffie en iets lekkers klaar. Aanmelden vooraf is niet nodig.
Wie niet aanwezig kan zijn, maar wel interesse heeft om vrijwilliger te worden, kan contact opnemen via jongerenwerk@zijngo.nl.