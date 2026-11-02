Haven Battenoord knapt op, maar er is nog werk aan de winkel

De haven van Battenoord zit midden in een opknapbeurt. Inmiddels zijn al diverse onderdelen voltooid, zoals een wiependam. Er staan echter nog enkele aanpassingen op het verlanglijstje van watersportvereniging Battenoord, de beheerder van de haven.

WSV Battenoord bestaat sinds 1970 en heeft momenteel ongeveer 54 leden. De vereniging beheert de haven van Battenoord en de ligplaatsen die hier deel van uitmaken. De haven heeft 77 vaste ligplaatsen, een trailerhelling en een passantensteiger. “Er is al veel gedaan. De kade is door het Waterschap opgeknapt. Wij hebben de D-steiger gemaakt met behulp van onze vrijwilligers. Dit jaar hebben wij ook andere steigers aangepakt met wat subsidies, zoals de passantensteiger. Ook de zwemsteiger, met subsidie van de gemeente,” vertelt Bernard Prkic, voorzitter van WSV Battenoord.

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Bestrating

De haven in Battenoord is een rustige plek aan het Grevelingenmeer en geschikt voor liefhebbers van kleinschaligheid en natuur. Maar er moet nog het een en ander worden opgeknapt aan de haven. “Wat er nog moet gebeuren in de haven is de bestrating. Die is erg oud en verzakt, met heel veel kuilen. We willen ook de A-, B- en C-steigers vernieuwen, want die zijn inmiddels ook niet zo veilig meer. Dat is de prioriteit voor de komende twee jaar."

Wiependam

De wiependam in de mond van de haven, die nu 800 meter lang is, was vroeger 200 meter lang. Toen slibde de vaargeul vaak dicht. “Het is nu voltooid en heeft goed gewerkt. We hoeven niet of nauwelijks te baggeren in de geul die naar de haven leidt."

Een wiependam is een natuurlijke dam die bestaat uit bundels samengebonden takken en twijgen, ook wel wiepengenoemd. Die worden met palen in het water vastgezet. De dam breekt de kracht van de golven en remt de stroming af, waardoor zand en slib zich kunnen afzetten.