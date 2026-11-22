Foto: Omroep Archipel

In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 november 2026 heeft rond 01:30 uur een explosie plaatsgevonden bij een leegstaand pand aan de Westdijk, op de hoek met de Kaai, in Middelharnis.

Door de explosie zijn bijna alle ruiten van het pand gesneuveld. Ook zijn ruiten van woningen aan de Voorstraat beschadigd geraakt. De schade is aanzienlijk.

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De politie is ter plaatse gekomen en heeft verschillende sporen veiliggesteld voor onderzoek naar de explosie. Voor zover bekend is nog niemand aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of gehoord rond het tijdstip van de explosie. Mensen die informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via het algemene telefoonnummer 0900-8844.