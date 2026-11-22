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Met het regenachtige herfstweer van de afgelopen tijd lijkt de kurkdroge, hete zomer van 2026 alweer ver achter ons te liggen. Natuurorganisaties waarschuwden aan het eind van de zomer echter al dat het lage grondwaterpeil niet zomaar zou herstellen door een paar regenbuien. Dat zou maanden duren. Hoe staat het er inmiddels voor met de natuur op Goeree-Overflakkee? Op 18 november 2026 maakten we samen met boswachter Melanie van Zweeden de balans op.

“Er is de afgelopen tijd, net als vandaag, weer genoeg neerslag gevallen”, vertelt ze. “Er is daardoor ook veel nabloei geweest door de regen.” Nabloei is een tweede bloeiperiode van planten en bomen. Dit kan voorkomen als een langdurige droogte opeens wordt gevolgd door flinke regenval en aangename temperaturen. Planten kunnen daardoor opnieuw tot bloei komen. "Soorten die normaal uitgebloeid zijn, schoten laat in bloei tot halverwege oktober. Sierlijke vetmuur bijvoorbeeld zou normaal al lang uitgebloeid zijn, maar stond nu nog in bloei in oktober.” Ook was er na de droge periode een toename van grasgroei te zien door de neerslag.

Waterpoelen

Het waterpeil in de natuurgebieden op Goeree-Overflakkee is de afgelopen tijd gestegen. Dat is volgens Van Zweeden goed te zien aan de waterpoelen voor paarden en runderen. “Dit geldt zowel voor de waterpoelen op de Slikken van Flakkee als bijvoorbeeld die op de eilanden.” In het Grevelingenmeer bevindt zich onder meer het eiland Dwars in de weg, waar zelfs een extra poel is gemaakt zodat er meer grondwater is voor de paarden die er grazen. “Op deze manier willen we voorkomen dat we, net als deze zomer, drinkwater naar het eiland moeten brengen in tijden van extreme droogte.” Ze vertelt dat op verschillende plekken de waterpoelen afgelopen zomer zijn uitgebaggerd, zodat het grondwater weer beter naar boven kan komen. Daarnaast zijn sommige waterpoelen groter gemaakt. Over het effect van de droogte op de begroeiing durft Van Zweeden geen uitspraak te doen. “Dat moeten we nog zien. Dat is soms pas zichtbaar in het volgende seizoen volgend jaar”, aldus de boswachter. Onttrekkingsverboden opgeheven

Ook het Waterschap Hollandse Delta (WSHD) ziet dat de situatie zich herstelt. Het waterschap trok op 6 november de tijdelijke onttrekkingsverboden voor oppervlakte- en grondwater in delen van de Kop van Goeree in. Die verboden waren op 25 juni ingesteld vanwege de waterschaarste. Uit metingen zou volgens WSHD inmiddels blijken dat de beschikbare zoetwaterbel zich herstelt en dat de grondwaterstanden weer binnen het normale bereik voor deze tijd van het jaar liggen.