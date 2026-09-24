Passanten schoten na de aanrijding te hulp en schakelden de hulpdiensten in. Ambulancemedewerkers hebben de fietser ter plaatse behandeld. Het slachtoffer is vervolgens per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.
Fietser gewond na aanrijding met auto
Donderdagochtend 24 september 2026 is een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Middelharnis. Het ongeval gebeurde rond 08:30 uur op de fietsersoversteekplaats bij de rotonde van de Doetinchemsestraat en de Rottenburgseweg.
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