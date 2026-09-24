Politiek op donderdag: aandacht voor Brouwersdam, maaibeheer en infrastructuur

Foto: Water Natuurlijk en CDA Zuid-Holland

Iedere week publiceert de redactie een overzicht met de meest recente ontwikkelingen binnen de lokale en regionale politiek die betrekking hebben op Goeree-Overflakkee. Politieke partijen informeren de redactie over hun vragen, standpunten en initiatieven. Door deze ontwikkelingen per onderwerp te bundelen, ontstaat een overzicht van wat er speelt. Dit is het overzicht van week 39 van 2026.

D66 wil aandacht voor Brouwersdam

D66 Zuid-Holland heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over de afname van het strand aan de Brouwersdam. De gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland hebben eerder aandacht gevraagd voor de erosie. Volgens de gemeenten is ruim 10 miljoen euro nodig voor het aanvullen van het strand en andere maatregelen. Daarbij gaat het onder meer om ongeveer 600.000 kubieke meter zand. D66 wil weten welke rol de provincie kan spelen en of de provincie samen met de gemeenten en andere betrokken partijen naar een oplossing kan zoeken. Ook vraagt de partij of een financiële bijdrage van de provincie mogelijk is. Gedeputeerde Staten hebben volgens D66 aangegeven bij de begroting terug te komen op de vraag of extra geld kan worden vrijgemaakt. Een definitief besluit is nog niet genomen.

VVD vraagt naar erosie Brouwersdam

Ook de VVD Goeree-Overflakkee heeft vragen gesteld over de erosie bij de Brouwersdam. De partij richt zich daarbij op de gevolgen voor strandondernemer Natural High. Volgens de VVD staat in een gemeentelijke brief dat het water bij het huidige tempo van de erosie naar verwachting binnen twee jaar Natural High bereikt. De zandsuppletie staat gepland voor 2028 en 2029. De partij wil weten welke maatregelen al vóór die tijd mogelijk zijn en wat er kan gebeuren als de erosie sneller verloopt dan verwacht. Daarnaast vraagt de VVD hoe Natural High wordt geïnformeerd over de ontwikkeling van de erosie, de risico's en de planning. De partij wil ook weten of de uitvoering van maatregelen kan worden versneld. Water Natuurlijk wijst op maairegels

Water Natuurlijk van waterschap Hollandse Delta vraagt aandacht voor het maaien van bermen, oevers en watergangen. Volgens de fractie beheert het waterschap duizenden kilometers groen op de Zuid-Hollandse eilanden. Sinds 2019 wordt volgens Water Natuurlijk 60 procent van de wegbermen op een andere manier gemaaid. De fractie wil dat bij het maaien van watergangen en oevers meer rekening wordt gehouden met planten en dieren. Water Natuurlijk wijst daarnaast op wettelijke regels voor het maaibeheer. Volgens de fractie mag de klepelmaaier, waarmee planten worden verhakseld, alleen nog in bepaalde gevallen worden gebruikt. Ook moet het maaisel worden afgevoerd. Water Natuurlijk stelt dat dit in de praktijk nog niet overal gebeurt. Overtredingen kunnen volgens de fractie worden gemeld bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

CDA over onderhoud infrastructuur

Het CDA Zuid-Holland heeft aandacht gevraagd voor de staat van bruggen, tunnels en viaducten in de provincie. Fractievoorzitter Michel Rogier noemt verschillende recente storingen en afsluitingen, waaronder bij de Suurhoffbrug, Merwedebrug, Papendrechtsebrug en Heinenoordtunnel. Volgens het CDA zorgen storingen en werkzaamheden voor problemen voor inwoners en bedrijven. De partij wil dat er meer aandacht komt voor het onderhoud van de infrastructuur. Het CDA wijst erop dat niet alle bruggen, tunnels en wegen onder de verantwoordelijkheid van de provincie vallen. Ook het Rijk beheert een deel van de infrastructuur. De partij wil daarom dat provincie en Rijk samen kijken naar het onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten.