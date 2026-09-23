Gemeente: meer laadpalen en goedkopere laadprijzen

In september 2026 start een nieuwe regionale concessie die het laden van de elektrische auto's goedkoper moet maken. Ook kunnen gebruikers beter zien wat laden kost en komen er meer laadpalen op het eiland. In de loop van 2027 hoopt de gemeente deze nieuwe laadpalen te kunnen plaatsen.

Ook laadpalen die worden overgenomen, krijgen dezelfde prijzen. Overigens wordt wel aangegeven dat prijzen op een later moment kunnen veranderen, bijvoorbeeld door ontwikkelingen op de energiemarkt. “De verschillende onderdelen in het laadtarief worden volgens vooraf vastgestelde afspraken geïndexeerd en ook energiebelasting en netbeheerkosten kunnen wijzigen.”

In 43 gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland, waaronder Goeree-Overflakkee, worden de komende jaren duizenden nieuwe openbare laadpalen aangelegd. Volgens de gemeente behoren de prijzen van de nieuwe laadpalen tot de goedkoopste prijzen voor openbaar laden in heel Nederland. “De aangeboden laadtarieven liggen rond de € 0,30 per kWh, inclusief btw”, verklaart de gemeente. Volgens een onderzoek van de ANWB lag het gemiddelde tarief op Goeree-Overflakkee in 2025 nog op € 0,5824 per kWh.

De nieuwe laadpalen krijgen een digitaal scherm waarop informatie te zien is over de prijs. Ook tijdens en na de sessie wordt hierop gecommuniceerd over de kosten. Verder kunnen gebruikers zonder laadpas betalen. Met deze vernieuwingen moet het openbaar laden transparanter en makkelijker worden.

Slim laden

Ook wordt ingespeeld op 'slim laden'. Dat betekent dat de laadpalen rekening kunnen houden met de drukte op het stroomnet. Als het heel druk is, kan het laadvermogen tijdelijk worden aangepast. Als er juist veel ruimte is op het net, kan een auto sneller worden geladen. Bovendien worden bij 'slim laden' flexibele prijzen toegepast. Hiermee moet het laden tijdens rustige momenten op het stroomnet aantrekkelijker worden gemaakt.

Het plaatsen van laadpalen wordt volgens de gemeente gedaan met een “datagedreven methode”. Dat betekent dat op basis van verbruiksgegevens van de al bestaande laadpalen en prognoses gekeken wordt waar extra laadpalen nodig zijn. “Elk kwartaal kijken we waar laadpalen zó druk zijn dat een extra laadpaal in de buurt nodig is. We zoeken dan een nabijgelegen locatie uit op de plankaart en plaatsen daar een laadpaal bij.” Het is dus op dit moment nog niet bekend waar, wanneer en hoeveel laadpalen de komende jaren bij worden geplaatst. Wel zijn naar aanleiding van inwonerreacties op de plankaart 29 locaties daarop aangepast.

De bestaande laadpalen blijven de komende jaren nog in exploitatie bij de huidige aanbieders. “Hier zijn eerder contracten over afgesloten. Dit betekent dat ook de tarieven van de bestaande laadpalen bepaald worden door de huidige aanbieders op basis van de overeenkomst.” Het nieuwe lage laadtarief geldt dus alleen voor de nieuwe laadpalen die volgend jaar geplaatst moeten worden.