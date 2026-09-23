Poppenmuseum van Ria is een uit de hand gelopen hobby

Op de Voorstraat in Middelharnis woont Ria. Ze verzamelt oude poppen. Ze is zuinig op haar enorme verzameling en heeft alles dan ook netjes uitgestald op de bovenste etages van haar woning. Het mag met recht een klein poppenmuseum worden genoemd.

Op haar achttiende fietste Ria van der Velden over een rommelmarkt en zag daar een doos met oude poppen staan. Ze was meteen verkocht. “Ik vroeg hoeveel de doos kostte. Die man zei: 500 gulden per pop. Ik schrok me rot, wat een prijs, maar het liet mij niet meer los. Ik mocht van mijn moeder zo’n pop kopen in een antiekwinkel. Ik ben sindsdien niet meer gestopt met verzamelen,” vertelt Ria. Ze struinde alle rommelmarkten af op zoek naar uitbreiding van haar verzameling. “Soms kocht ik dingen die rijp waren voor de kliko, maar die restaureerde ik dan.”

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Poppenhuisjes

Ria Van der Velden verzamelt met name poppen en accessoires uit de periode 1860-1960. “Als je naar mijn kleine poppenkamertjes en winkeltjes kijkt, geeft dat een tijdsbeeld van hoe het vroeger echt was. Alles werd nagemaakt. Bijvoorbeeld poppenhuisjes met fornuisjes, maar ook kleine strijkijzers waarmee je echt kon strijken. Zo werden de kinderen voorbereid op het echte leven,” vertelt van der Velden.

Verslaving

De verzameling is flink uit de hand gelopen en bereikt langzamerhand de status van een echt poppenmuseum. Ria geeft toe aan haar verzamelwoede. “Het is eigenlijk een soort ziekte, een verslaving.” Van de hele verzameling is ze het meest gehecht aan een draaimolentje dat haar opa voor haar vader had gemaakt toen hij acht jaar werd. “Mijn vader is 98 geworden en heeft het draaimolentje als klein kind aan mij gedemonstreerd. Dit exemplaar doe ik nooit weg.” Ria vertelt dat het de bedoeling is dat haar kinderen later wat met de verzameling gaan doen. “Maar ik hoop dat ik zelf nog wel even hier rond mag lopen.”