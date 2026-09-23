Drinkwater Goeree-Overflakkee kleurt rood tot donkerrood op PFAS-kaart

Greenpeace zet het drinkwater op Goeree-Overflakkee op een PFAS-kaart in rood en donkerrood. Volgens de milieuorganisatie liggen metingen in vooral het midden en westen van het eiland op zeker de helft van het eiland boven de RIVM-richtwaarde.

De kaart van Greenpeace laat duidelijke verschillen zien tussen de verschillende delen van Goeree-Overflakkee. In de donkerrood weergegeven gebieden ligt de gemeten hoeveelheid PFAS volgens de onderzoekers meer dan anderhalf keer boven de RIVM-richtwaarde. Dat komt neer op meer dan 6,6 nanogram per liter, uitgedrukt in PFOA-equivalenten.

Het onderzoek is gebaseerd op openbare meetgegevens van Nederlandse drinkwaterbedrijven.

In rood aangegeven gebieden ligt de waarde volgens Greenpeace tussen één en anderhalf keer de RIVM-richtwaarde. De kleuren op de kaart geven daarmee de verhouding tot de RIVM-richtwaarde weer en zeggen niets over het al dan niet overschrijden van een wettelijke norm.

RIVM-richtwaarde

Het RIVM adviseert sinds 2022 een richtwaarde van 4,4 nanogram PFAS per liter drinkwater, uitgedrukt in PFOA-equivalenten. Deze waarde is bedoeld om de mogelijke gezondheidsrisico's van een mengsel van verschillende PFAS-stoffen te beoordelen. Het gaat nadrukkelijk niet om een wettelijke grenswaarde.

Voor drinkwater geldt sinds 12 januari 2026 wel een wettelijke norm van 100 nanogram per liter voor de som van twintig aangewezen PFAS-stoffen. Volgens het RIVM voldoet het Nederlandse drinkwater aan deze wettelijke norm.

De RIVM-richtwaarde en de wettelijke norm zijn dus twee verschillende waarden. Een overschrijding van de richtwaarde betekent niet automatisch dat het drinkwater niet aan de wettelijke norm voldoet.

Openbare meetgegevens

Greenpeace gebruikte voor het onderzoek openbare meetgegevens van Nederlandse drinkwaterbedrijven. Het gaat om gegevens van Waternet, PWN, Vitens, Dunea, Oasen, Evides, Brabant Water, WML, WMD en Waterbedrijf Groningen.

Met de gegevens heeft Greenpeace de hoeveelheid PFAS in het Nederlandse drinkwater in kaart gebracht. Naar aanleiding van het onderzoek pleit de milieuorganisatie voor een verbod op PFAS.