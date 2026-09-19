Den Bommel en Zuidzijde zoeken bloembaksponsors

Den Bommel en Zuidzijde dreigen de bloembakken in het dorp kwijt te raken. Deze bakken worden elk jaar voorzien van nieuwe bloemen, maar hier hangt een flink prijskaartje aan. Inwoners worden nu gevraagd om een bloembak te sponsoren.

Prijskaartje De bakken worden elk jaar opgehangen en pas in november weer weggehaald en leeggemaakt. “Een kweker vult ze elk jaar op een manier dat er voortdurend weer iets nieuws bloeit. Daarom kunnen ze zo lang blijven hangen. Het is supermooi en goed georganiseerd, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.” En dat prijskaartje wordt betaald uit het leefbaarheidsplan waarmee elke dorpsraad op Goeree-Overflakkee activiteiten en plannen voor hun dorp kan realiseren. “En je kan het geld maar één keer uitgeven. Het is voor een Sinterklaasviering, Koningsdag, bloembakken. Het ene is leuk, maar het andere is ook leuk. Alles is leuk, maar we kunnen niet alles”, is ze realistisch.

De bloembakken hangen er al zeker vijftien jaar, vertelt Dorpsraadvoorzitter José de Jong. Op dit moment zijn het er 38. Elke bak is “best een stellage”, volgens haar. “Ze zijn op maat gemaakt door de kweker en hangen aan een ijzeren beugel aan de lantaarnpalen. Ze moeten wel wat gewicht kunnen hebben met de planten, een paar liter water en de grond.”

De reacties zijn vooral dat het jammer is als het zou verdwijnen. “Daarom proberen we uit te leggen wat erachter zit. Dat iets voor de jeugd doen ook leuk is. Je merkt gewoon dat alles steeds duurder wordt als je iets organiseert, terwijl de hoogte van het leefbaarheidsplan al lang niet meer is geïndexeerd.”

Tachtig euro

Het was voor de dorpsraad de aanleiding om te stoppen met de huidige werkwijze. “Toen kwam het idee om te kijken of er animo is voor inwoners om een bloembak te sponsoren.” Voor € 80,- kan iemand een bak aanvragen. Deze wordt dan gevuld, voor de deur opgehangen en tijdens de bloeiperiode water gegeven. Een inwoner zelf hoeft er dus niets aan te doen. “Tot nu toe zijn er tien tot vijftien mensen die willen sponsoren. Ze zijn redelijk verspreid, met zelfs eentje in Zuidzijde”, vertelt José.

Ook is er het voorzichtige idee om vanuit de Dorpsraad bakken te laten ophangen bij de ingang van de bebouwde kom. “En een bedrijf dat heel Den Bommel van bloembakken wil voorzien, zou natuurlijk geweldig zijn. Daar geven we dan wel zichtbaarheid aan”, belooft ze lachend.

Maar ook het huidige aantal aanmeldingen is voor de dorpsraad al de moeite waard. “We huren altijd een watergeefwagen in om door het dorp te rijden die ze allemaal water geeft. Dat moest afgelopen zomer zelfs twee keer per week. Dat wil je ook niet doen voor maar een paar bakken”, besluit ze.