Gemeenteraad trekt 50.000 euro uit voor onderzoek naar afvalscheiding

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft tijdens de raadsvergadering op donderdag 17 september 2026 ingestemd met een onderzoek naar de mogelijke nascheiding van PMD-afval. Een extern bureau krijgt daarvoor maximaal 50.000 euro. De raad besluit daarmee nog niet om het huidige systeem van afvalscheiding te veranderen. Het onderzoek moet duidelijk maken welke methode na 2030 financieel, praktisch en voor het milieu het meest geschikt is.

Bronscheiden goedkoper Uit eerder onderzoek blijkt dat bronscheiding tot minstens 2030 goedkoper blijft. Ook lopen de huidige contracten voor de verwerking en inzameling van afval door tot ongeveer 2029 of 2030.

Op Goeree-Overflakkee worden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken nu door inwoners zelf gescheiden en in speciale zakken aangeboden. Bij nascheiding worden deze materialen samen met het restafval ingezameld en later uit het afval gehaald.

Toch wil het college verder laten onderzoeken wat er daarna mogelijk is. De gemeenteraad is verdeeld over de vraag of nascheiding een alternatief kan zijn. De businesscase moet de kosten, milieugevolgen, kwaliteit van de recycling, dienstverlening en uitvoerbaarheid van beide systemen in kaart brengen.

Wethouder Veentjer zei dat het onderzoek nodig is om de verschillende mogelijkheden op basis van dezelfde gegevens te kunnen vergelijken. Op verzoek van het CDA zegde hij toe dat ook de ontwikkelingen na 2030 worden meegenomen.

Ergernis PMD-zakken

Voorstanders van het onderzoek wezen tijdens de vergadering op de overlast die de groene PMD-zakken soms veroorzaken. De zakken kunnen bij slecht weer wegwaaien. Ook kunnen katten, vogels en ander ongedierte de zakken openmaken.

Het CDA wees daarnaast op ontwikkelingen bij installaties voor nascheiding. Volgens de fractie kunnen daar naast PMD ook andere bruikbare materialen uit het restafval worden gehaald. Daardoor zou minder afval hoeven te worden verbrand. Ook kunnen veranderingen in de afvalbelasting en de kosten voor CO2-uitstoot het verschil tussen beide systemen in de toekomst kleiner maken.

Kritiek op kosten

Niet alle fracties vonden het onderzoek nodig. De SGP, VVD en Pro hadden kritiek op de kosten van 30.000 tot 50.000 euro. Goeree-Overflakkee haalt volgens de bespreking goede resultaten met het huidige systeem. Het ingezamelde PMD is van hoge kwaliteit. Dat levert de gemeente een vergoeding op. Ook vinden tegenstanders dat bronscheiding inwoners stimuleert om hun afval goed te scheiden en minder restafval aan te bieden. Bij een systeem van nascheiding zou die directe prikkel volgens hen verdwijnen.

De VVD stelde voor om eerst gebruik te maken van bestaande onderzoeken uit andere gemeenten. Zo zouden ervaringen uit onder meer de Hoeksche Waard kunnen worden gebruikt zonder opnieuw een uitgebreid extern onderzoek te laten uitvoeren.