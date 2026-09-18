Raad akkoord met uitbreiding RGO Beroepscampus

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De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdag 17 september 2026 ingestemd met de uitbreiding en verbouwing van de RGO Beroepscampus. De extra bouw kost naar verwachting tussen de € 13,5 en € 14 miljoen en zorgt voor ongeveer € 250.000 aan extra jaarlijkse kosten voor de gemeente.

De Beroepscampus is volgens de gemeente te klein geworden. In het gebouw volgen leerlingen van RGO en Maurits onderwijs. De school biedt acht verschillende beroepsprofielen aan. Een deel van de leerlingen komt van buiten Goeree-Overflakkee, onder meer van Schouwen-Duiveland. Hogere kosten

De uitbreiding kost naar verwachting tussen de € 13,5 en € 14 miljoen. Eerder werd uitgegaan van ongeveer € 9 miljoen. Volgens de berekening die tijdens de vergadering is besproken, zou de vergoeding op basis van de geldende overheidsnormen uitkomen op ongeveer € 9,38 miljoen.

Dat verschil leidde tot vragen vanuit de gemeenteraad. De SGP wees erop dat verschillende onderwijsprojecten samen inmiddels ongeveer € 4,5 miljoen boven de oorspronkelijke normbedragen uitkomen. De fractie vroeg ook aandacht voor de keuze om de investering in 50 jaar af te schrijven. De uitbreiding zorgt daarnaast voor ongeveer € 250.000 aan extra jaarlijkse kosten voor de gemeente. De wethouder zei dat de gemeente bij toekomstige bouwprojecten soberder wil bouwen. Het gemeentelijke plan voor onderwijshuisvesting wordt in 2027 opnieuw bekeken en berekend. Uitbreiding

Bij het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke groei van het aantal leerlingen. Lokalen en praktijkruimtes kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Een deel van de ruimte boven de fietsenstalling wordt voorlopig niet bebouwd. De fundering wordt wel geschikt gemaakt voor een extra verdieping. Die kan later worden toegevoegd als het aantal leerlingen verder groeit. De VVD vroeg of die extra verdieping nu al samen met een andere partij kan worden gebouwd, bijvoorbeeld een woningcorporatie. De wethouder noemde dat een mogelijkheid voor toekomstige projecten. Voor de huidige uitbreiding wordt die aanpak niet gebruikt. Ook werd gesproken over het gebruik van de school in de avonduren. De lokalen zouden mogelijk kunnen worden gebruikt voor opleidingen en bijscholing van inwoners. Daarvoor gelden wel wettelijke en praktische beperkingen. STC keert niet terug

Tijdens de vergadering kwam ook het onderwijsaanbod aan bod. Het Scheepvaart en Transport College, STC, uit Stellendam keert niet terug in de Beroepscampus. Volgens de wethouder was de opleiding niet meer levensvatbaar door het lage aantal leerlingen. Daarnaast is in het nieuwe gebouw geen ruimte voor de opleiding.

Trots op Goeree-Overflakkee vroeg of er op termijn ook mogelijkheden zijn voor hoger beroepsonderwijs op het eiland. De fractie noemde als voorbeeld een tweejarige opleiding in de avonduren, mogelijk in samenwerking met een hogeschool. Volgens het college zijn er op dit moment onvoldoende studenten voor zo'n opleiding. Ook is de gemeente niet verantwoordelijk voor het aanbieden van hoger beroepsonderwijs. Leerlingen van buitenaf

Een deel van de leerlingen komt van buiten Goeree-Overflakkee. Volgens de wethouder is die regionale instroom nodig om voldoende leerlingen te hebben voor alle acht beroepsprofielen. D66 vroeg hoeveel geld de gemeente ontvangt voor leerlingen die buiten de gemeente wonen. De wethouder antwoordde dat de rijksbijdrage via een algemene regeling wordt uitgekeerd. Daardoor kan niet eenvoudig worden bepaald welk bedrag precies per leerling van buiten de gemeente wordt ontvangen. Stroomvoorziening en duurzaamheid

Ook de beschikbaarheid van elektriciteit kwam tijdens de vergadering aan de orde. De gemeente heeft hierover gesproken met netbeheerder Stedin. Volgens de wethouder worden op dit moment geen extra kosten of vertragingen verwacht door problemen met het elektriciteitsnet. Bij de bouw wordt daarnaast aandacht besteed aan duurzaamheid. Het gebouw wordt ontworpen voor een gebruiksduur van 50 jaar. De gemeenteraad stemde uiteindelijk zonder tegenstemmen in met de uitbreiding en verbouwing van de RGO Beroepscampus.