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Bakkerijen Wolfert failliet verklaard, winkel in Den Bommel gesloten

Ruim vijftig personeelsleden dupe van faillissement van deze bakkerijen

In samenwerking met mediapartner Rijnmond
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Foto: Bakkerij Wolfert en Google

De rechtbank Rotterdam heeft de bakkerijen WP en PU van Prins en Wolfert in Oud-Beijerland failliet verklaard. Door die uitspraak verliezen maar liefst 54 personeelsleden hun baan. Naast de bakkerijen zijn vijf winkels bij het faillissement betrokken.

Het gaat om de winkels van Wolfert in Oud-Beijerland, Den Bommel en Hendrik-Ido-Ambacht en om de filialen van Prins in Puttershoek en 's-Gravendeel.

"De winkels blijven vermoedelijk dicht", zegt curator Arthur Ammerlaan, die door de rechtbank is aangesteld om het faillissement af te wikkelen. "Ik moet nog onderzoeken wat de achtergrond en oorzaak van het faillissement is."

Geen verrassing
De ondergang van de bakkerijen DU en PB, die volgens het register van de Kamer van Koophandel in september 2024 begonnen, komt niet als een verrassing. Begin deze week zong het nieuws al rond in de Hoeksche Waard, zeggen bronnen. Dinsdag was op sociale media van de winkels te lezen dat de bedrijven woensdag dicht zouden zijn.

Het is niet de eerste keer dat bakkers moeten stoppen in de regio. De afgelopen jaren zijn veel kleine bakkers verdwenen.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.

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