Nieuw zwembad De Staver krijgt mogelijk toch een glijbaan

De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft donderdag 17 september 2026 ingestemd met een aangepast plan voor het nieuwe zwembad in De Staver in Sommelsdijk. De aanbesteding van het project wordt aangepast om het voor bedrijven haalbaarder te maken om in te schrijven. Ook wordt onderzocht of een glijbaan en andere speelvoorzieningen aan het zwembad kunnen worden toegevoegd. De raad nam het voorstel na een korte schorsing unaniem aan.

Glijbaan In het oorspronkelijke plan was geen ruimte voor recreatief zwemmen. De nadruk lag op zwemmen van banen, zwemlessen en activiteiten voor specifieke groepen.

De aanbesteding was eerder stilgelegd. Volgens het college was de oorspronkelijke opdracht voor bedrijven te ingewikkeld en waren er te veel onzekerheden. Met een aangepaste opdracht wil de gemeente meer duidelijkheid bieden aan bedrijven die het zwembad en het vernieuwde complex mogelijk gaan bouwen en beheren.

Trots op Goeree-Overflakkee pleitte tijdens de raadsvergadering opnieuw voor recreatieve voorzieningen in het nieuwe zwembad. Raadslid Albrechts vroeg het college om naast een glijbaan ook te onderzoeken of andere recreatieve speelelementen kunnen worden toegevoegd. Ook vanuit andere fracties werd tijdens de behandeling gesproken over de recreatieve mogelijkheden van het nieuwe zwembad.

Met deze voorzieningen wil de gemeente het zwembad aantrekkelijker maken op woensdagmiddagen, in de weekenden en tijdens schoolvakanties. Meer bezoekers kunnen volgens het college bijdragen aan een betere financiële exploitatie van het zwembad.

Zonder recreatieve voorzieningen werd het jaarlijkse tekort eerder geraamd op ongeveer 1,5 miljoen euro bij 55.000 bezoekers. Dat komt neer op bijna € 30,- gemeentelijke bijdrage per bezoeker. Ter vergelijking: bij De Gooye in Dirksland was dat in 2024 ongeveer € 10,- en bij het Zuiderdiep in Stellendam ongeveer € 6,-.

De kosten van een glijbaan worden nog onderzocht. Als de voorziening binnen het bestaande budget past, kan deze in het plan worden opgenomen. Als extra geld nodig is, moet de gemeenteraad daarover eerst opnieuw besluiten.

Bowlingbanen

Ook de bowlingbanen worden onderdeel van het nieuwe complex. De huidige banen in De Staver zijn verouderd en hebben regelmatig storingen. Daardoor worden ze volgens de bespreking nauwelijks commercieel verhuurd. Er komen nieuwe, verplaatsbare bowlingbanen. Tijdens de bouw worden deze tijdelijk in een gymzaal geplaatst. Later verhuizen ze naar hun definitieve plek in het vernieuwde complex.

Daarmee kan de bowlingvereniging tijdens de bouw blijven spelen. De vereniging heeft leden van verschillende leeftijden, van jongeren tot mensen boven de 80 jaar. Volgens de gemeente biedt de nieuwe accommodatie later ook weer mogelijkheden voor recreatief gebruik en bedrijfsactiviteiten.

Sluitingsdatum

Een belangrijk discussiepunt was de sluitingsdatum van De Staver. Het college wil het zwembad vanaf 3 mei 2027 sluiten om ruimte te maken voor de sloop en de bouw. Verschillende fracties, waaronder CDA, SGP, ChristenUnie en Pro, vroegen of het zwembad langer open kan blijven. Zij wilden de zwemverenigingen de mogelijkheid geven hun seizoen en wedstrijden af te ronden.

Langer openblijven tot juli 2027 zou de gemeente ongeveer 50.000 euro kosten. Dat komt vooral door extra personeels- en energiekosten en kosten voor het gebruik van chloor.

Wethouder Huizing hield vast aan 3 mei als uitgangspunt voor de aanbesteding. Volgens hem hebben bedrijven een vaste datum nodig voor de sloop en de start van de bouw. Een latere sluiting kan volgens het college tot vertraging van het project leiden. De raad stemde uiteindelijk in met 3 mei 2027 als uitgangspunt. Als de aanbesteding vertraging oploopt, informeert het college de raad vóór 31 december 2026. Daarna kan opnieuw worden bekeken of de sluitingsdatum moet worden aangepast.