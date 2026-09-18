100 jaar KNRM Stellendam: samenwerking centraal tijdens open dag

Foto: Omroep Archipel

Het KNRM-reddingsstation Stellendam bestaat dit jaar 100 jaar. Het station hield daarom op zaterdag 12 september 2026 een open dag. Naast de KNRM zelf waren ook andere reddingsdiensten aanwezig waar nauw mee wordt samengewerkt.

Kees Koese vierde vorig jaar zijn 35-jarig jubileum bij de KNRM en heeft in die jaren het nodige meegemaakt. “Van hele slechte reddingen tot aan modernisering van de nieuwe vloot. En de verandering van de calamiteiten op het water: van veel beroepsvaart naar meer pleziervaart, veel kiters”, blikt hij tijdens de jubileumdag terug.

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Het mooiste aan het werk noemt hij dat ze met de KNRM iets kunnen betekenen voor de mensheid. “Ons doel is mensen redden en dat doe je met een team. Met dat clubje moet je het regelen.” Zijn collega Peter Grinwis, goed voor 32 jaar bij de KNRM, vindt het mooie van de jubileumdag dat ze kunnen laten zien wat ze met de andere hulpdiensten doen. “Je hebt nu de kans om het van dichtbij te zien, de schepen te bekijken. Van ons is er weinig zichtbaar. Als een brandweer weggaat, die zie je in de straat of in het dorp, maar ons zie je niet. Nu kunnen we uitleggen wat we doen, met name in de samenwerking met de andere hulpdiensten.” Volgens Koese verloopt die samenwerking met brandweer en politie goed. “Per actie wordt gekeken of er meerdere hulpdiensten nodig zijn. Waterpolitie is eigenlijk vaak wel nodig en soms bij een scheepsbrand hebben we de brandweer nodig. Maar hebben we een gewonde surfer of een zeiler die een klap van de giek heeft gekregen, dan hebben we zeker een ambulance nodig. Dus die samenwerking is best belangrijk en die contacten zijn goed geregeld onderling.”

Tijdens de dag zijn er verschillende demonstraties van deze andere hulpdiensten te zien. Zo toonde de brandweer hoe een persoon uit het water wordt gehaald. “We hebben specifiek een brandweerdemonstratie neergezet om echt te laten zien wat we als andere taken nog als brandweer vervullen”, legt Pim van der Meer van Brandweer Stellendam uit. “Het zijn niet alleen de brandjes die we blussen, er komt heel veel meer bij kijken”, vult zijn collega Bart van der Wende aan. De Octopus

Ook Chris van Zeehavenpolitie Rotterdam noemt het “een hele goede samenwerking” tussen de KNRM, brandweer en de havenpolitie. “Bij incidenten kom je elkaar heel vaak tegen. De grote incidenten worden door de brandweer opgepakt en op het water door de KNRM en wij kunnen daarin ondersteunen.” In hun demonstratie laten ze zien hoe een verdrinkingsslachtoffer uit het water wordt gehaald. “Als zeehavenpolitie bergen wij helaas ook heel veel mensen. Dat bergen werd vroeger met de hand, een bak of een schep gedaan. Sinds een aantal jaar hebben we een nieuw middel: de Octopus. Dat is een soort hoes die in een ring zit. Daar scheppen we het lichaam mee op. Dat heeft ook een eigen drijflichaam en dan kunnen we het heel mooi hygiënisch bergen.” Hiermee wordt ook voorkomen dat de collega's na het bergen worden geconfronteerd met het stoffelijk overschot. Bijna 38.000 gulden

Voor de KNRM in Stellendam begon het allemaal met de eerste reddingsboot de Koningin Wilhelmina. In oktober 1925 besloot de directie van de Zuidhollandse Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen dat er een reddingsboot gebouwd moest worden voor Stellendam. De huidige KNRM schrijft op de website dat de bemanning onder de lokale bevolking werd gezocht, vooral bij de vissers. Er werd positief gereageerd en een scheepswerf in Vlaardingen bouwde een boot voor bijna 38.000 gulden. Naast de bemanning was er plaats voor 63 schipbreukelingen. Als eerste schipper werd Willem de Jager aangesteld. De eerste boot is tot 1967 in de vaart gebleven. Honderd jaar KNRM in Stellendam betekent daarmee ook honderd jaar hulpverlening. Samenwerking met andere hulpdiensten speelt hierbij een belangrijke rol, zoals bezoekers tijdens de open dag konden zien.