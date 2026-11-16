Gemeente vraagt inwoners naar mening over circulariteit

Via het platform Praatmee kunnen deelnemers de vragenlijst invullen. Met de antwoorden wil de gemeente achterhalen wat inwoners belangrijk vinden aan circulariteit en hoe ze hiermee omgaan. Gooi je bijvoorbeeld spullen die je niet meer gebruikt weg, geef je ze een tweede leven of probeer je ze te repareren?
In de enquête gaat het onder meer over het begrip zelf en of deelnemers hierover hebben gehoord of gelezen vanuit de gemeente. Ook wordt gevraagd wat iemand zelf doet in dit kader, zoals spullen lenen of voedsel kopen dat bijna over de datum is, bijvoorbeeld met korting. Verder komen het verminderen van restafval, het scheiden van afval en kringloopwinkels aan bod.