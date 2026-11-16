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Gemeente vraagt inwoners naar mening over circulariteit

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Los Muertos Crew

Gemeente Goeree-Overflakkee kijkt op het moment naar het huidige beleid voor circulariteit. Dit houdt in spullen en grondstoffen zo goed mogelijk gebruiken, bijvoorbeeld door kapotte spullen te repareren. Inwoners kunnen tot en met 30 november 2026 hun mening over dit onderwerp geven in een online enquête.  

Via het platform Praatmee kunnen deelnemers de vragenlijst invullen. Met de antwoorden wil de gemeente achterhalen wat inwoners belangrijk vinden aan circulariteit en hoe ze hiermee omgaan. Gooi je bijvoorbeeld spullen die je niet meer gebruikt weg, geef je ze een tweede leven of probeer je ze te repareren? 

In de enquête gaat het onder meer over het begrip zelf en of deelnemers hierover hebben gehoord of gelezen vanuit de gemeente. Ook wordt gevraagd wat iemand zelf doet in dit kader, zoals spullen lenen of voedsel kopen dat bijna over de datum is, bijvoorbeeld met korting. Verder komen het verminderen van restafval, het scheiden van afval en kringloopwinkels aan bod.

In december 2026 wordt de uitslag gepubliceerd.

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