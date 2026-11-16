In Middelharnis zijn op woensdagmorgen 11 november 2026 vier nieuwe gedenkbomen geplant. Deze bomen zijn voor vier inwoners van Goeree-Overflakkee die de leeftijd van 100 jaar hebben bereikt.

Familieleden en burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaven de walnootbomen een mooi plekje aan de rand van het Vliedpark in Middelharnis/Sommelsdijk. "Extra bijzonder", noemt de gemeente het, want een van de honderdjarigen, mevrouw Drenthe-Hoogendijk, was zelf aanwezig om te zien hoe haar boom werd geplant. Ze hielp zelfs een handje mee. Twee andere inwoonsters voor wie een boom is geplant, zijn helaas kortgeleden overleden.

Al enkele jaren biedt de gemeente iedere eeuwling op Goeree-Overflakkee een gedenkboom aan. Bij elke boom komt een bordje met de naam en geboortedatum te staan. Inmiddels is de plek uitgegroeid tot een herinneringsplek, waar familie en bekenden stil kunnen staan bij hun dierbare. "De bomen zijn naast een eerbetoon aan het verleden, ook een verbinding tussen generaties en een tastbare herinnering voor toekomstige inwoners", aldus de gemeente.