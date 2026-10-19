Sommige mensen blijven altijd een plekje in je hart houden. Door de herinneringen die je samen hebt gemaakt, de momenten die je zijn bijgebleven of simpelweg om wie iemand was. Misschien is er iemand aan wie je nog vaak denkt en over wie je graag zou willen vertellen. Omroep Archipel zoekt mensen die hun verhaal willen delen over een overleden dierbare met een band met Goeree-Overflakkee.

We zijn benieuwd naar uiteenlopende levensverhalen. Over bekende eilanders én over mensen die misschien minder bekend waren, maar voor hun naasten een bijzondere plek innamen. Zoals verhalen over wie iemand was, wat hem of haar bijzonder maakte, wat iemand heeft meegemaakt, wat hem of haar heeft gevormd en welke herinneringen zijn blijven bestaan.

Is er iemand over wie jij graag zou willen vertellen? Laat ons weten wie je wilt aandragen en waarom. Dat kan via een e-mail naar redactie@omroeparchipel.nl of een WhatsAppbericht naar 0187-609512. Een korte toelichting is voldoende. De redactie neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken.