We zijn benieuwd naar uiteenlopende levensverhalen. Over bekende eilanders én over mensen die misschien minder bekend waren, maar voor hun naasten een bijzondere plek innamen. Zoals verhalen over wie iemand was, wat hem of haar bijzonder maakte, wat iemand heeft meegemaakt, wat hem of haar heeft gevormd en welke herinneringen zijn blijven bestaan.
Is er iemand over wie jij graag zou willen vertellen? Laat ons weten wie je wilt aandragen en waarom. Dat kan via een e-mail naar redactie@omroeparchipel.nl of een WhatsAppbericht naar 0187-609512. Een korte toelichting is voldoende. De redactie neemt vervolgens contact op om de mogelijkheden te bespreken.