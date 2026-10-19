Strand spoelt weg bij Brouwersdam, miljoenen nodig voor behoud

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Het strand bij de Brouwersdam en andere delen van de kust van Goeree-Overflakkee worden steeds kleiner doordat zand wegspoelt. Overheden, ondernemers en andere betrokkenen bespraken vrijdag 16 oktober 2026 hoe ze het strand kunnen behouden en of natuurlijke maatregelen kunnen helpen om zand langer vast te houden.

Het strand bij de Brouwersdam en andere delen van de kust van Goeree-Overflakkee worden steeds kleiner doordat zand wegspoelt. Rijkswaterstaat heeft bij de vuurtoren bij Ouddorp onlangs 880.000 kubieke meter zand aangebracht. Bij de Brouwersdam is naar schatting 10 miljoen euro nodig voor zandaanvulling. Overheden, ondernemers en andere betrokkenen bespraken vrijdag 16 oktober hoe ze het strand kunnen behouden en of natuurlijke maatregelen kunnen helpen om zand langer vast te houden. Zand verdwijnt

De zandaanvulling bij Ouddorp is nodig omdat eerder aangebracht zand weer grotendeels is weggespoeld. Ongeveer vijf jaar geleden werd tussen strandpaal 12 en 16,25 al 1,25 miljoen kubieke meter zand gestort. Toch was nieuwe aanvulling nodig.

Langs de kust van Goeree-Overflakkee verdwijnt volgens de gemeente jaarlijks op verschillende plekken 6 tot 18 meter strand. Bij de Brouwersdam zou dat op sommige plekken oplopen tot meer dan 50 meter per jaar, blijkt uit informatie van de betrokken partijen. Het steeds opnieuw aanvullen van stranden kost veel geld. Daarom willen de gemeenten ook onderzoeken hoe het zand beter op zijn plaats kan blijven liggen. Oesters en zeegras

Een van de plannen is de Proeftuin Brouwersbaai bij de Brouwersdam. Daar willen de betrokken partijen onderzoeken of natuurlijke maatregelen de afname van zand kunnen beperken. Mogelijke oplossingen zijn oesterriffen, zeegras en andere natuurlijke barrières die invloed hebben op de stroming van het water. Volgens wethouder Henk van Putten van Goeree-Overflakkee is het nodig om verder te kijken dan het aanvullen van zand. Hij wijst erop dat langs de Nederlandse kust op veel plekken zand verdwijnt en dat er wereldwijd wordt gezocht naar manieren om dit tegen te gaan. De proeftuin ligt in een gebied met beschermde natuur. Daarom moet bij de keuze voor maatregelen rekening worden gehouden met de gevolgen voor planten en dieren. Of de voorgestelde oplossingen voldoende werken, moet uit de proeven blijken. Tien miljoen euro nodig

Voor de aanpak bij de Brouwersdam is naar schatting 10 miljoen euro nodig. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven 4 miljoen euro te willen bijdragen. Volgens wethouder Van Putten wordt daarnaast gewerkt aan een voorstel voor een bijdrage van in totaal 1 miljoen euro van de betrokken gemeenten. Voor het resterende bedrag is nog financiering nodig.

Tijdens het werkbezoek op vrijdag 16 oktober spraken Tweede Kamerlid Björn Schutz, vertegenwoordigers van de provincies Zuid-Holland en Zeeland, gemeenteraadsleden van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland, ondernemers en andere betrokkenen over de plannen en de financiering. De aanwezigen bespraken ook welke rol het Rijk kan spelen. Naast financiële steun willen de betrokken partijen voldoende ruimte binnen de regels om vergunningen te kunnen verlenen voor de proeven. Belangen

Het strand is belangrijk voor recreatie en toerisme in de regio. Ondernemer Jörgen Borsboom wijst erop dat bezoekers uit verschillende delen van Zeeland en Zuid-Holland naar het gebied komen. Volgens hem is het belangrijk dat natuur en recreatie er naast elkaar kunnen blijven bestaan. Ook de gemeenten zien het behoud van het strand als een economisch belang. Minder strand kan gevolgen hebben voor bezoekers en bedrijven die afhankelijk zijn van recreatie. Hoe groot die gevolgen precies zijn, hangt onder meer af van de verdere ontwikkeling van de kust en de maatregelen die worden genomen. Vervolg nog onzeker

De betrokken partijen willen de komende periode verder werken aan de financiering, vergunningen en plannen voor de Proeftuin Brouwersbaai. Wanneer de aanvullende financiering rond is en wanneer de proeven kunnen beginnen, is nog niet bekend. De zandaanvulling moet het strand op korte termijn helpen behouden. Of natuurlijke maatregelen op langere termijn kunnen voorkomen dat het zand opnieuw wegspoelt, moet het onderzoek uitwijzen.

Dit is een artikel in samenwerking met mediapartner Rijnmond.