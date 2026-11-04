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Omroep Archipel
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Grote brandmelding bij bedrijf in Stellendam, situatie onder controle

Internetredactie Omroep Archipel
· 1 min lezen
Foto: Omroep Archipel

De brandweer is op woensdag 4 november 2026 uitgerukt naar een bedrijf aan de Meester Snijderweg in Stellendam. Rond 11:15 uur kwam een melding binnen. Al snel werd opgeschaald naar grote brand.

Het vermoeden is dat door werkzaamheden aan het dak hitte onder de dakbedekking is geslagen, vertelt een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Volgens haar was er vooral sprake van 'blauwe rook'. Dat kan wijzen op smeltend of smeulend isolatiemateriaal onder de dakplaten.

Verschillende brandweerkorpsen rukten uit. Ook het Team Digitale Verkenning kwam ter plaatse om verschillende hotspots te controleren met een drone. Dit zijn plekken waar verhoogde temperaturen worden gemeten en waar mogelijk sprake is van brandhaarden. "Gelukkig zaten deze alleen in het dak”, aldus de woordvoerster.

Omdat er een risico bestond dat de brand zich zou uitbreiden en de hotspots nader onderzocht moesten worden, is opgeschaald naar grote brand. "Dat vraagt om meer mensen en materieel, maar gelukkig is het meegevallen.”

Alle medewerkers konden volgens haar veilig naar buiten komen. Na 12:00 uur werd afgeschaald. Enkele brandweermensen zijn nog bezig met nablussen, terwijl de meeste korpsen al terug konden naar de kazerne. De afrondende werkzaamheden nemen nog enige tijd in beslag.

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