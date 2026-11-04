Grote brandmelding bij bedrijf in Stellendam, situatie onder controle

De brandweer is op woensdag 4 november 2026 uitgerukt naar een bedrijf aan de Meester Snijderweg in Stellendam. Rond 11:15 uur kwam een melding binnen. Al snel werd opgeschaald naar grote brand.

Het vermoeden is dat door werkzaamheden aan het dak hitte onder de dakbedekking is geslagen, vertelt een woordvoerster van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Volgens haar was er vooral sprake van 'blauwe rook'. Dat kan wijzen op smeltend of smeulend isolatiemateriaal onder de dakplaten.

Verschillende brandweerkorpsen rukten uit. Ook het Team Digitale Verkenning kwam ter plaatse om verschillende hotspots te controleren met een drone. Dit zijn plekken waar verhoogde temperaturen worden gemeten en waar mogelijk sprake is van brandhaarden. "Gelukkig zaten deze alleen in het dak”, aldus de woordvoerster.