Drie nieuwe waterwagens voor brandweer op Goeree-Overflakkee

Brandweerposten Stellendam, Olympia en Ooltgensplaat hebben op maandag 2 november 2026 officieel de eerste van drie nieuwe waterwagens in ontvangst genomen. Met de nieuwe waterwagens is meer bluswater beschikbaar en kan de brandweer vanuit meerdere locaties sneller beschikken over genoeg bluswater, vooral in het buitengebied.

De ingebruikname is de afronding van een project van enkele jaren. Hierin werkten gemeente Goeree-Overflakkee, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), een projectgroep en vele betrokken vrijwilligers samen aan een toekomstbestendige oplossing voor de bluswatervoorziening op het eiland. Het gaat daarbij onder meer om de voorbereiding, aanschaf en opleiding van de voertuigen. “Deze waterwagens zijn het resultaat van intensief samenwerken. Veel collega's, vrijwilligers en partners hebben hieraan bijgedragen. Dankzij hun inzet beschikken we nu over een voorziening waar we de komende jaren op kunnen bouwen. Daar mogen we met elkaar trots op zijn”, aldus Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Sneller beschikken over voldoende bluswater is belangrijk bij natuurbranden, grote branden en andere complexe incidenten waar veel water nodig is. Door de strategische spreiding van de voertuigen over het eiland wordt de brandweerzorg verder versterkt.