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Gratis verduurzamingsadvies voor mkb-ondernemers

Internetredactie Omroep Archipel
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Foto: Gemeente Goeree-Overflakkee

Mkb-ondernemers op Goeree-Overflakkee kunnen vanaf oktober 2026 gratis advies krijgen over energiebesparing en verduurzaming. Adviseurs bezoeken daarvoor op 6 oktober ondernemers in de centra van Middelharnis en Oude-Tonge en op 8 oktober die in Ouddorp. Het advies maakt deel uit van het Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Goeree-Overflakkee.

Ondernemers kunnen tijdens de bezoeken vragen stellen over het energiegebruik en mogelijke maatregelen in hun bedrijf. Ook kunnen adviseurs een gratis energiescan van het bedrijfs- of winkelpand uitvoeren. Daarmee worden mogelijke verbeterpunten in kaart gebracht.

Het advies is afgestemd op de situatie van het bedrijf. Zo kunnen ondernemers informatie krijgen over energiebesparende maatregelen, de kosten van mogelijke investeringen en beschikbare subsidies en regelingen. Wie daarna maatregelen wil uitvoeren, kan ook begeleiding krijgen bij de vervolgstappen.

De bezoeken worden gehouden in samenwerking met Stichting BIZ Middelharnis Centrum, Stichting BIZ Ouddorp Centrum en Vereniging Ondernemers Oude-Tonge.

Het programma is niet alleen bedoeld voor ondernemers in de drie centrumgebieden. Ook mkb’ers op andere plaatsen op Goeree-Overflakkee kunnen zich aanmelden, als zij aan de voorwaarden voldoen. Dat geldt ook voor ondernemers die eerder al zijn benaderd over energiebesparing of verduurzaming.

Meer informatie over de voorwaarden en aanmelding is te vinden op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee.

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