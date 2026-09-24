Politie houdt twee nep-bankmedewerkers aan

Foto: Politie Haringvliet

Woensdagavond 23 september 2026 zijn er twee aanhoudingen verricht na een melding van oplichting. Dat schrijft politie Haringvliet, waar Goeree-Overflakkee onder valt, op sociale media.

Rond 21:00 uur kwam er een melding binnen bij de politie van een oplichting in Middelharnis. De melder had op dat moment al ongeveer anderhalf uur telefonisch contact met een persoon die zich voordeed als medewerker van de bank. Tijdens het telefoongesprek had de melder zijn pincode doorgegeven. De zogenaamde bankmedewerkers zouden vervolgens onderweg zijn naar de oudere man om zijn bankpassen thuis op te halen. De man realiseerde zich later dat het foute boel was en belde de politie.

De politie heeft gepost bij het huis van het slachtoffer. Later heeft de politie een busje klemgereden op de Oost-Krakeelstraat in Sommelsdijk en werden een 28-jarige en 34-jarige man uit Lelystad aangehouden. De politie onderzoekt of de mannen bij meer babbeltrucs betrokken zijn. De politie benadrukt opnieuw alert te zijn op dit soort vormen van bankfraude. Bankmedewerkers en politieagenten vragen nooit om inloggegevens of een pincode. Ook komen zij niet bij mensen thuis om bankpassen, geld of andere waardevolle spullen op te halen om deze zogenaamd in bewaring te nemen. Wie wordt gebeld door iemand die zich voordoet als bankmedewerker en om dergelijke gegevens of spullen vraagt, wordt geadviseerd het gesprek direct te beëindigen en zelf contact op te nemen met de bank via een officieel telefoonnummer.