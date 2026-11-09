Jonge schrijfster uit Dirksland opent vernieuwde mediatheek RGO College

De mediatheek van RGO College in Middelharnis is in week 44 van 2026 opnieuw geopend. De school heeft de boekencollectie uitgebreid met onder meer stripboeken, boeken voor beginnende lezers en titels over verschillende schoolvakken. Bij de opening waren leerlingen, directeur Michael Dekker en de vijftienjarige schrijfster Lotte van Oostenbrugge uit Dirksland aanwezig.

Leerlingen uit atheneum 2 maakten tijdens de bijeenkomst kennis met Van Oostenbrugge en haar eerste boek, de jeugdthriller 'Schijn bedriegt: wie spreekt de waarheid'. Docent Nederlands Mirjam de Bloois las een fragment voor. Daarna stelden de leerlingen vragen over het verhaal en het schrijven van een boek. Van de drie exemplaren die in de mediatheek aanwezig zijn, voorzag de schrijfster er donderdag alle drie van een handtekening.

De boekencollectie bevat naast romans ook stripboeken en boeken die aansluiten bij vakken op school. Ook zijn er titels voor leerlingen die moeite hebben met lezen. Op een wand met de naam 'Bookflix' worden boeken rond wisselende thema's gepresenteerd. Daarnaast is er ruimte voor boeken die leerlingen zelf aanraden.