Gemeenten willen met Haringvlietcoalitie langdurige afsluiting brug voorkomen

Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Moerdijk hebben de Haringvlietcoalitie gelanceerd. De drie gemeenten trekken hierin samen op om aandacht te vragen voor de gevolgen van de geplande vernieuwing van de Haringvlietbrug. De werkzaamheden starten naar verwachting in 2031 of 2032

Wethouder Hans Veentjer (Mobiliteit) benadrukt het belang van de brug voor het eiland. “De Haringvlietbrug is voor Goeree-Overflakkee een onmisbare verbinding met de rest van de regio. Veel van onze inwoners zijn afhankelijk van deze route voor hun dagelijkse reizen. Ook voor onze ondernemers en de regionale economie is een goede bereikbaarheid van groot belang. Daarnaast speelt de brug een belangrijke rol in het sociale leven van onze inwoners. Denk aan familiebezoek, sociale contacten, sport en andere activiteiten buiten het eiland.”

Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van een groot gebied. Met de coalitie willen de gemeenten overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verenigen rond een gezamenlijke oproep: vernieuw de Haringvlietbrug met oog voor de toekomst, voorkom een langdurige volledige afsluiting en houd Zuidwest-Nederland bereikbaar.

Een langdurige afsluiting heeft volgens hem dan ook grote gevolgen, die verder reiken dan alleen de directe omgeving van de brug. “Daarom is het belangrijk dat we als gemeenten samen optrekken en ook ondernemers en maatschappelijke organisaties bij dit vraagstuk betrekken.”

Met de Haringvlietcoalitie willen de gemeenten deze belangen bundelen en bij het Rijk aandacht vragen voor “een toekomstbestendige vernieuwing van de brug, waarbij de regio tijdens de werkzaamheden bereikbaar blijft.”

Vermoeidheidsverschijnselen en slijtage

Onlangs maakte het kabinet bekend dat de vernieuwing van de Haringvlietbrug prioriteit heeft. De brug is volgens het kabinet van groot belang voor de leefbaarheid, economie en bereikbaarheid van Zuidwest-Nederland. Bovendien is het een belangrijke route voor het internationale (vracht)verkeer tussen Antwerpen en Rotterdam.

Door de toename van het verkeer en het zwaarder worden daarvan heeft de brug last van vermoeidheidsverschijnselen en slijtage. In 2023 is het beweegbare deel al gerenoveerd. Daarbij zijn de klep, het bewegingswerk en het technische systeem voor bediening, besturing en bewaking vernieuwd. Het verkeer kon toen acht weken lang geen gebruikmaken van de brug.

Bij de komende renovatie wordt het vaste deel van de brug aangepakt. De verwachting is dat de brug dan minimaal zes maanden dicht is.