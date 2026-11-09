Woning in Oude-Tonge onbewoonbaar na brand in verdiepingsvloer

Maandagochtend 9 november 2026 is de brandweer rond 09:45 uur gealarmeerd voor een woningbrand aan de Kerkstraat in Oude-Tonge. Er kwam rook uit een woning, waarop de brandweer met meerdere eenheden met spoed ter plaatse kwam. De brandweer heeft opgeschaald naar het sein 'grote brand'.

Bij aankomst bleek er brand te zijn ontstaan in de vloer op de eerste verdieping van de woning. Om de brand volledig te kunnen blussen, heeft de brandweer sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Daarbij werd een deel van de vloer opengebroken om de brandhaard te bereiken.

De woning waar de brand is ontstaan, is onbewoonbaar verklaard. In de naastgelegen woning heeft de brandweer koolmonoxide gemeten. Daarom is ook in die woning onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van brand in de verdiepingsvloer. Na de controle konden de bewoners terugkeren naar hun woning.