Onderzoek vissterfte in haven van Stad aan ‘t Haringvliet

In de haven van Stad aan ’t Haringvliet zijn dode vissen aangetroffen. Na verschillende meldingen van inwoners hebben gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta besloten onderzoek te doen naar de mogelijke oorzaken, maakt de gemeente op vrijdag 6 november 2026 bekend.

Er is inmiddels een verkennend onderzoek gestart, maar dat heeft voorlopig nog geen resultaten opgeleverd. Wel lijkt het om een terugkerend verschijnsel te gaan. In de afgelopen jaren kwam een dergelijke vissterfte namelijk vaker voor.

Medewerkers van de buitendienst van de gemeente nemen de haven mee in hun ronde. Met een schepnet halen zij vanaf de walkant dode vissen uit het water. Daarnaast eten meeuwen een groot deel van de dode vissen op.