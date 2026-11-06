Kim uit Middelharnis wint 100.000 euro met lot van Grote Clubactie

Kim Bakelaar uit Middelharnis heeft € 100.000 gewonnen met een lot van de Grote Clubactie. Gwendolyn Dance & Entertainment uit Middelharnis verkocht het winnende lot en kreeg als dansschool zelf ook nog eens € 10.000 uitgereikt.

De prijswinnares werd op woensdag 4 november 2026 verrast toen ze nietsvermoedend kwam kijken bij een dansoptreden waarvoor ze was uitgenodigd. Haar man zat in het complot. “De demogroep danste de voorstelling. Die zijn gewend om ‘zomaar’ op te moeten komen dagen. De club regelde een aantal volwassenen, zodat de prijswinnaar en haar man niet de enige volwassenen zouden zijn”, legt directrice Gwendolyn de Groot uit.

Tijdens de voorstelling kwamen ambassadeurs Jochem van Gelder en Stan van den Dobbelsteen binnen om de prijzen uit te reiken aan Kim en de dansschool.