Jasmijn uit Ouddorp leeft met SMA: "Ik zou wel mijn rijbewijs willen halen"

Foto: Omroep Archipel

Jasmijn Tanis uit Ouddorp is onlangs achttien jaar geworden. Ze zit al vanaf haar derde in een rolstoel vanwege de spierziekte SMA. Samen met haar moeder Krijnie en een groep vrienden en vrijwilligers organiseert ze al vijftien jaar de Boerderijfair in Ouddorp.

SMA staat voor Spinale Musculaire Atrofie. “Dat betekent dat vanuit je ruggenmerg een te zwak signaal naar je spieren gaat, waardoor die steeds zwakker worden”, legt Jasmijn uit. Ze is met de ziekte geboren, maar die werd pas ontdekt toen ze een jaar oud was. “Momenteel krijg ik de ruggenprik Spinraza. Dat zorgt ervoor dat het stabiel blijft.” Hoewel er kans is op verbetering, merkt ze daar naar eigen zeggen “niet echt wat van”.

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In haar slaapkamer laat ze haar hoge bed zien. Dat is bewust wat hoger gemaakt, zodat haar ouders haar gemakkelijker kunnen helpen. Met een tillift wordt ze onder meer in en uit bed getild en in haar rolstoel geholpen. De tillift kan ook tot in de badkamer komen, zodat ze daar gemakkelijker naartoe kan. Voor haar moeder Krijnie is de zorg niet altijd makkelijk. “Je moet altijd rekening houden met Jasmijn. Je kan niet zomaar zelf opstaan in de ochtend, je moet altijd eerst je dochter helpen.” Goed doel

De laatste Boerderijfair in oktober 2026 leverde € 18.947,18 op. “In totaal over alle jaren heen zitten we over de vier ton”, vertelt Jasmijn trots. De opbrengst gaat naar het Prinses Beatrix Spierfonds voor onderzoek naar haar spierziekte onder de noemer SMA de wereld uit.

Het gezin heeft prinses Beatrix al twee keer ontmoet, waaronder in 2016. “Ik heb toen een bronzen kroontje gekregen”, blikt moeder Krijnie terug. Het gezin won de onderscheiding omdat ze zich op bijzondere wijze inzet voor mensen met een spierziekte. Rijbewijs halen

Nu Jasmijn achttien is geworden, zou ze in theorie haar rijbewijs kunnen halen. “Ik ben er nog niet echt mee bezig, hoe het allemaal werkt, maar ik zou het wel willen.” Ondanks haar spierziekte studeert Jasmijn Commerciële Economie aan de HZ in Vlissingen, de voormalige Hogeschool Zeeland. “Het is een brede opleiding en het is denk ik wel iets dat ik kan.” Daarnaast werkt ze bij de Landwinkel van de Mèkkerstee. En waarvoor ze spaart? “Die auto!”, besluit ze lachend.