Jongen mishandeld bij skatepark Sommelsdijk, familie zoekt camerabeelden

Een jongen is woensdagavond 30 september 2026 mishandeld bij het skatepark in Sommelsdijk. Volgens een oproep van zijn familie werd hij door meerdere jongens tegen de grond gewerkt, waarna hij werd geslagen en geschopt. De familie roept op om camerabeelden van het incident met de politie te delen.

De eerste confrontatie zou rond 19:00 uur hebben plaatsgevonden bij de muziektent aan het Beneden Zandpad. Later op de avond, rond 19:30 uur, ging het opnieuw mis, bij het skatepark bij het Vliedpark. Daar zou hij door vier jongens tegen de grond zijn gewerkt. Vervolgens zouden zij hem hebben geslagen en geschopt. Tijdens de mishandeling werd ook zijn bril van zijn hoofd getrapt.

Volgens zijn moeder waren er die avond op twee plaatsen confrontaties tussen een klein groepje, waar haar zoon Bart deel van uitmaakte, en een grotere groep van naar schatting twintig jongens.

De familie is op zoek naar mensen die mogelijk beelden van het incident hebben. Specifiek wordt gevraagd naar camerabeelden van woningen in de omgeving van het Beneden Zandpad en het skatepark. Mensen die beschikken over relevante beelden worden gevraagd deze beschikbaar te stellen aan de politie.

Filmpjes worden rondgestuurd

De moeder van het slachtoffer, Jacqueline, vertelt een dag later dat het naar omstandigheden wel gaat met hem. “De snee boven zijn oog is dicht. Hij is beurs en heeft wel veel pijn, maar is vooral verdrietig omdat hij nu niet meer naar Menheerse kan en daar wonen al zijn vrienden.” Filmpjes van de mishandeling zouden namelijk worden rondgestuurd. Ook vertelt ze dat jongeren die haar zoon steunen, worden bedreigd. “Het zijn echt wildwesttaferelen en on-Flakkees, maar misschien is dat de jeugd van vandaag wel”, denkt ze hardop.

Haar oproep op sociale media heeft inmiddels videobeelden opgeleverd. “Daarop staan tieners te lachen en filmpjes te delen waarop Bart in elkaar wordt getrapt. En dan hoor je ze zeggen: ‘kijk hoe kk mooi die kaakstoot was’, ze zijn er groos op.” Die gedeelde filmpjes heeft ze zelf niet gezien, maar ze wil ze wel graag boven water krijgen, omdat daarop te zien is wie wat precies heeft gedaan. Ze roept ouders daarom op om met hun tieners te praten en te achterhalen of zij het filmpje hebben ontvangen.

Twee aanhoudingen

De politie bevestigt dat naar aanleiding van het incident twee jongens zijn aangehouden. “Voorafgaand aan de mishandeling is er waarschijnlijk onenigheid ontstaan tussen het slachtoffer en het groepje jongeren. Even later hebben we twee jongens aangehouden. Beiden 14 jaar, één uit Alphen aan den Rijn en één uit Sommelsdijk.”

Jacqueline heeft dan ook alle lof voor hoe de handhaving dit rondom haar zoon heeft aangepakt. “Ze hebben deze keer goed geholpen. Ze namen het heel serieus, ondernamen gelijk actie om de jongens op te pakken en waren hartstikke lief en grondig.”

Meerdere incidenten

Door wat haar zoon heeft meegemaakt, heeft ze ook veel reacties gehad van andere ouders die een soortgelijk incident hebben meegemaakt rondom het Vliedpark. “Ik krijg zoveel DM’s van ‘mijn zoon is daar ook in elkaar getrapt, van mijn dochter is daar haar tas gestolen’. Dat is verschrikkelijk. De kinderen waar de baan voor is gebouwd, kunnen daar niet spelen, want er is een groep die ze het leven onmogelijk maakt.”