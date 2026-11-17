Horeca structureel tot diep in de nacht open of het alleen makkelijker maken om af en toe wat langer open te blijven? Van zondagsrust en feestlocaties tot veiligheid en overlast voor omwonenden: tijdens het debat over de motie van Trots op Goeree-Overflakkee, CDA en D66 over meer ruimte voor de horeca kwam van alles voorbij. De motie werd aangenomen, maar met het nodige gesteggel.

De partij vraagt om een breed en zorgvuldig onderzoek naar langere openingstijden met daarbij aandacht voor het belang van omwonenden en veiligheid. Het gaat daarbij om vrijdagen, zaterdagen, feestdagen en de zomermaanden. Horeca moet momenteel 02:00 uur sluiten met een maximumaantal van zes latere sluitingen per jaar. Terrassen moeten volgens de Algemene Plaatselijke Verordening uiterlijk om 01:00 uur leeg zijn.

Het ging veel over dit onderwerp tijdens de urenlange raadsvergadering van donderdag 12 november 2026. Volgens indiener Tessa van Es (TOG) is horeca belangrijk voor de levendigheid in de dorpen, het toerisme en de economie. In het coalitieakkoord is ook gevraagd om de openingstijden te verruimen.

Partijen die het niet eens waren met de motie spraken vooral over de belangen van omwonenden. 't Hoen (PRO) zag meer in grotere feestlocaties, bijvoorbeeld bij de Galathese Haven, dan langere openingstijden midden in een woonwijk.

Ook was er wat onenigheid of ondernemers er wel of niet op zitten te wachten. Volgens de ene partij, zoals PRO, is er weinig animo voor structureel ruimere openingstijden. Het zou een beperkte omzetstijging opleveren en nog meer druk op het al schaarse personeel leggen. Andere partijen, zoals TOG en GAAN, kregen juist wel signalen van ondernemers dat er behoefte aan is. Verschillende sprekers zijn van mening dat horeca-ondernemers er meer aan hebben als de gemeente soepeler omgaat met het vaker langer open blijven, in plaats van dit structureel te maken.

Zondagsrust

Onder meer VVD en SGP vroegen bovendien aan mede-indiener Jochems (CDA) hoe tot diep in de nacht open zijn op zaterdag rijmt met de zondagrust. Als reactie nodigde Jochems Erwin Guijt (SGP) uit om een keer met hem naar de kerk te gaan en daarna wat te drinken in de kroeg om te laten zien dat het goed te combineren is.

"Je kan op grote delen van het eiland op zondag nog geen brood kopen, maar straks wel tot diep in de nacht open zijn", zei Aad de Kool (VVD) over de zondagsrust. Bovendien wilde onder meer de SGP weten wie eventuele extra kosten rondom handhaving zou gaan betalen.

Femke Arensman-Fokkema (GAAN) noemde het voor ondernemers ook moeilijk te bevatten dat ze mensen van een terras moeten wegsturen, maar ze om de hoek wel langer buiten staan te roken. Volgens haar moet ook het horecabeleid uit 2016 grondig worden geactualiseerd. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman zegde toe dat dat zeker gaat gebeuren.

Volgens Jochems wordt er gedaan alsof een café altijd overlast geeft als het langer open is. Hij noemt het juist een plaats van ontmoeting en ziet vooral de meerwaarde voor ondernemers om wat langer open te kúnnen blijven. Nu worden ze, in zijn woorden, "om kwart voor 2 's nachts al zenuwachtig, want om 2 uur moet iedereen weg". Ook in het geval van terrassen op een mooie zomeravond zou die ruimte er moeten zijn.