Duinhuis in Ouddorp finalist voor Houtbouwprijs 2026

Foto: Henny van Belkom

Bouwen midden in een Natura 2000-gebied. Het lijkt onmogelijk, maar Artine en Willem is het gelukt. Zij zijn de eigenaren van het Duinhuis in Ouddorp. Deze duurzame vakantiewoning is finalist van de Nationale Houtbouwprijs 2026 in de categorie Particuliere houtbouw en maakt ook kans op de Publieksprijs.

Het stel kwam in 2023 terecht bij het duurzame architectenbureau Woonpioniers. “Ze hadden de wens voor een nieuw vakantiehuisje op de plek van hun oude, vervallen huisje”, vertelt Wouter Bak van het bedrijf. Er moest ruimte zijn voor het tweetal en hun vier kinderen van 22 tot 27 jaar, eventueel met aanhang. “We waren op zoek naar een mooie en rustige plek dicht bij zee en strand, liefst op loopafstand”, vertelt Willem van Gijzen. Hij kocht het oude huis in 2020, maar dat bleek ongeschikt om in de winter te verblijven. Het stel dacht daarom goed na over de wensen voor het nieuwe huis. Zo moest er uitzicht zijn vanuit verschillende kanten en moest de wind door het huis kunnen waaien voor verkoeling in de zomer. Door de deuren open te zetten ontstaat een soort overdekte buitenkeuken.

Drie huisjes

Het ontwerp bestaat uit drie verschillende huisjes: een slaapverblijf voor Artine en Willem, een huisje voor logés en een gezamenlijke ruimte voor overdag. De keuken vormt het verbindende middelpunt. “De huisjes richten zich allemaal op een ander deel van de kavel, waardoor verschillende uitzichten en belevingen van de omgeving ontstaan”, vertelt architect Bak. Bij het ontwerp is rekening gehouden met het duinlandschap. De huisjes hebben daardoor verschillende vloerniveaus en staan op stalen buispalen. De constructie bestaat verder vrijwel volledig uit hout. Zo zijn de gevels en daken afgewerkt met thermisch gemodificeerd vurenhout. Terrassen en trappetjes zijn gemaakt van hergebruikt bamboe en voor de isolatie is cellulose (gemaakt van papier) gebruikt. Ook het groene sedumdak op de keuken en het opvangen van regenwater, dat wordt gebruikt om de toiletten door te spoelen, dragen bij aan het duurzame karakter van de woning. Broedseizoen

Omdat het huis op een kwetsbare plek staat, mocht er alleen buiten het broedseizoen worden gesloopt en gebouwd. Ook mag in de winter niet worden gebouwd, vanwege de waterkerende functie. Daardoor bleven er nog maar twee maanden over voor ruwbouw. De huisjes en onderdelen, zoals de vloeren en kozijnen, zijn daarom vooraf geprefabriceerd in een timmerfabriek en loods in Wesepe. Daar is het geheel eerst opgebouwd, voordat de onderdelen naar Ouddorp werden vervoerd. Door deze werkwijze kon het aantal bewegingen van en naar de bouwplaats beperkt blijven. Dat was belangrijk vanwege de stikstofgevoeligheid van het Natura 2000-gebied. De huisjes gingen zelfs 's nachts op transport naar Ouddorp. Dat verliep niet zonder uitdagingen: ze pasten maar ternauwernood over de toegangsweg. Ook moest er nog een verkeersbord worden verplaatst.

Van Gijzen vindt het belangrijk dat het huis onderdeel vormt van het natuurgebied. Ook de tuin is daarom aangepast aan de natuurlijke begroeiing van de duinen, met onder meer helmgras en duindoorns. Inmiddels heeft het gezin het Duinhuis in gebruik genomen en dat bevalt goed. “Het is heel fijn om in een houten huis te wonen. Hout is een rustgevend materiaal en de combinatie met de plek in de duinen is heel prettig.” Achteraf hadden ze de zonwering liever meteen in het ontwerp geïntegreerd. “Dat was nu best een puzzel. En met de steeds warmere zomers is de zonwering echt noodzakelijk.” Architect Bak noemt de nominatie een bevestiging van het bijzondere karakter van het project. “Elke keer als ik hier in Ouddorp deze kavel nader en me om en door het huis beweeg, valt me op dat dit project ontzettend goed gelukt is.” De uitreiking van de Nationale Houtbouwprijs vindt plaats op 17 november 2026 tijdens de Houtdag in Leiden. Ook het publiek kan stemmen voor de Publieksprijs. De prijs is een initiatief van Het Houtblad en heeft als doel bouwen met hout in Nederland te stimuleren. Stemmen kan online via de website van de Nationale Houtbouwprijs.