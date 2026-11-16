Raad akkoord met begroting, maar niet zonder discussie

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Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 november 2026 werd de Programmabegroting 2027 met een ruime meerderheid aangenomen. Van de 31 uitgebrachte stemmen waren alleen de twee stemmen van GAAN tegen. Wel kwamen tijdens de vergadering verschillende voorstellen tot aanpassing van de begroting voorbij, waarvan het grootste deel werd aangenomen.

Naast de voorstellen over de OZB-verhoging en langere horeca-openingstijden ging het onder meer over het opladen van de eigen elektrische auto voor de deur en een regiostrateeg. In zijn inleiding gaf Jos de Jonge (Trots op Goeree-Overflakkee) aan dat de coalitie niet wegloopt voor haar verantwoordelijkheid. “De rekening moet een keer worden gepresenteerd." Volgens hem is het bij bezuinigingen of grote uitgaven vooral een kwestie van goed communiceren met inwoners. Ook zijn fractie hoort regelmatig kritiek op het nieuwe gemeentehuis. Mensen noemen het volgens hem "een verkwisting van geld". Hij denkt dat er meer begrip komt als duidelijk wordt waarom een nieuw gebouw nodig is. Zo lekt het dak van het huidige gemeentehuis en werken de toiletten niet goed.

Wethouder Meijroos erkende dat de communicatie hierover beter kan. Binnenkort kan de gemeente een impressie van het nieuwe gebouw laten zien. "Dan zien ze dat we niet een of ander paleis gaan bouwen, maar een goed en duurzaam gebouw." Ook Ellen Nijssen (GAAN) betrok het gemeentehuis bij haar betoog. Zij vindt dat bij bezuinigingen ook naar de eigen uitgaven van de gemeente moet worden gekeken. Volgens haar overtuigt de begroting onvoldoende dat de gemeente zelf ook offers brengt. Dat is een van de redenen waarom haar fractie tegenstemde. Verworpen

Van de acht voorgestelde wijzigingen werden er twee verworpen. GAAN, ChristenUnie en PRO wilden de functie van strateeg regionale samenwerking schrappen. Voor 2027 is hiervoor € 150.000 begroot. Volgens de partijen is onvoldoende duidelijk wat de strateeg moet opleveren en waarom daarvoor extra personeel nodig is. De coalitiepartijen Trots op Goeree-Overflakkee, CDA en D66 stemden tegen het voorstel. Ook een amendement van de SGP en ChristenUnie haalde het niet. Zij wilden de plannen voor het toekomstbestendig maken van begraafplaatsen uit de begroting schrappen. Volgens de partijen moet eerst een zorgvuldige afweging worden gemaakt over onderwerpen als het ruimen, schudden en ophogen van graven. Meer ruimte voor betaalbare koop en middenhuur

De motie Meer ruimte voor betaalbare koop en middenhuur werd wel aangenomen. De indienende partijen willen dat de gemeente bij nieuwbouw minder nadrukkelijk vasthoudt aan sociale huur en meer ruimte maakt voor betaalbare koopwoningen en huurwoningen in het middensegment. In de huidige Woonvisie staat dat bij nieuwbouwprojecten 33% sociale huurwoningen moet zijn. Wethouder Veentjer gaf aan dat uit onderzoek zou blijken dat er behoefte is aan 28% sociale huur. Verschillende partijen vonden het voorstel te vroeg komen. John de Geus (SGP) noemde het "te snel, te vroeg, te ondoordacht". Ook 't Hoen (PRO) vindt dat eerst de cijfers op een rij moeten worden gezet. Zij stelde dat wethouder Veentjer in de pauze had bevestigd dat het niet verstandig was om nu snel te besluiten. Veentjer sprak dit met klem tegen en noemde het een "behoorlijke beschuldiging". Volgens Thomas Kom (TOG) worden regionale afspraken al voor 1 januari 2027 gemaakt en is uitstel geen optie. Het debat leidde tot een stevige woordenwisseling. 't Hoen suggereerde dat partijen mogelijk minder sociale huur willen, omdat "daar wonen mensen in die we misschien minder graag willen hebben". Kom noemde dat een behoorlijke aantijging. Ook Nijssen vond het een insinuatie. 't Hoen stelde dat er niet voor niets een wettelijke basis is om sociale huurwoningen te realiseren. Bij haar overheerst het gevoel dat er niet genoeg sociale huurwoningen bijkomen.

Laad thuisladen lonen

Over de motie Laad thuisladen lonen was meer overeenstemming. Kabelgoottegels kunnen het mogelijk maken om een elektrische auto op te laden als deze niet op de eigen oprit, maar aan de overkant van de straat staat. Zo hoeven laadkabels niet meer over de stoep te lopen. Volgens John van Rij (TOG) wordt het door onder meer de afschaffing van de salderingsregeling in 2027 aantrekkelijker om zelf opgewekte stroom direct te gebruiken. De Integrale Laadvisie uit 2024 wordt in 2027 herzien. De motie vraagt om duidelijke voorwaarden voor verkeersveiligheid, toegankelijkheid en parkeerdruk. De indieners hopen dat de nodige beleidswijzigingen nog in 2027 worden doorgevoerd. Lokale weerbaarheid

De VVD wilde extra geld reserveren voor de voorbereiding op crisissituaties. De partij trok de motie in nadat de burgemeester toezegde dat de gemeente hiermee bezig blijft. Er worden noodplannen per dorp gemaakt en iedere kern krijgt een noodsteunpunt. Ook gaat de gemeente met onder meer dorpsraden en kerken in gesprek over de voorbereiding op mogelijke crises. Verder worden middelen vanuit het Rijk verwacht voor de inrichting van de noodsteunpunten. Regionale samenwerking

Hoewel het voorstel om de functie van regiostrateeg te schrappen werd verworpen, kreeg een andere motie over regionale samenwerking wel voldoende steun. De SGP en het CDA willen dat de gemeenteraad meer grip krijgt op deze samenwerking. Het college moet de raad vooraf betrekken bij de doelen en prioriteiten, ieder halfjaar informeren over de inzet en resultaten en medio 2028 de samenwerking evalueren. Volgens indiener Erwin Guijt (SGP) is Goeree-Overflakkee bij grote onderwerpen als de Brouwersdam, het ziekenhuis in Dirksland en het voortbestaan van de visserij in Stellendam afhankelijk van andere overheden. "Anders missen we de boot", aldus Guijt. Ook het CDA vindt dat niet alleen naar de kosten moet worden gekeken, maar ook naar wat regionale samenwerking oplevert. Een regiostrateeg zou zichzelf kunnen terugverdienen door subsidies naar het eiland te halen. Ondanks de nodige discussie tijdens de vergadering kan het college met de aangenomen begroting aan de slag