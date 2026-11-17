Foto: Omroep Archipel

Wegwaaiende zakken, zwerfafval en ongedierte: PMD-zakken houden de gemoederen op Goeree-Overflakkee flink bezig. Toch zijn de meningen over de manier van afval inzamelen verdeeld. Dat blijkt uit een peiling van het Opiniepanel Goeree-Overflakkee van Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws, waaraan 2.905 mensen deelnamen. De helft (50%) is voor nascheiding en 40% wil PMD zelf apart blijven houden, 10% heeft geen mening over het scheiden van plastic.

Bij nascheiding gaat het erom dat PMD bij het restafval mag en er achteraf door de afvalverwerker wordt uitgehaald. Papier, GFT en glas moeten inwoners nog wel zelf scheiden. Bij bronscheiding blijft het zoals het nu is en wordt PMD apart aangeleverd. Hoewel 40% van de deelnemers PMD zelf wil blijven scheiden, zijn er wel meningsverschillen over de manier waarop. Veel deelnemers geven aan de verzamelcontainers in het dorp terug te willen of een extra eigen container te willen, zodat de zakken uit het straatbeeld verdwijnen.

Bijna driekwart van de deelnemers vindt de PMD-zakken in het straatbeeld namelijk storend, waarvan 56% ze zelfs zeer storend vindt. Met stip op één bij de ergernissen staan weggewaaide zakken, gevolgd door zwerfafval, ongedierte, te vroeg buiten gezette zakken en het feit dat de zakken het straatbeeld ontsieren. Als voordelen van het huidige systeem worden genoemd dat het gratis is en minder restafval oplevert. Elf procent ziet overigens geen voordelen. Op de vraag welk cijfer deelnemers de huidige manier van PMD aanbieden geven, gaf 56% een onvoldoende en 24% zelfs een 1. Er waren ook deelnemers (8%) die het een 10 gaven. Het gemiddelde cijfer kwam uit op een 4,9. Toekomst

Als het afvalsysteem verandert, vinden deelnemers een schoon straatbeeld en lage kosten belangrijk. De uitspraak 'De groene PMD-zak moet blijven als dat de goedkoopste oplossing is' kreeg de meeste stemmen (33%). Ook bij andere vragen is te zien dat een nieuw systeem geen extra kosten met zich mee mag brengen. Antwoorden als "we betalen al genoeg" en "het huidige systeem is goed en is gratis" worden vaak gegeven. Een deelnemer schrijft: "Het huidige systeem is op zich goed, als iedereen het goed uitvoert. Vervanging is alleen aan de orde, omdat veel mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Daar wil ik niet extra voor betalen." Ook anderen wijzen naar inwoners die het huidige systeem niet goed uitvoeren. "Doordat er mensen zijn die zich niet aan de regels omtrent het inzamelen willen houden, zouden wij extra moeten betalen. Laat de overlastgevers zich aanpassen of anders maar betalen (boete)", oppert iemand. Een ander schrijft: "De restafvalcontainer gaat nu 2/3 keer per jaar aan de weg. Wil niet meer betalen omdat anderen zich niet aan de regels houden." Een voorstander van recycling noemt het juist de toekomst. "Alles in 1 bak lijkt leuk, maar je leert er niets van, het kost meer en soms heb je zelfs 2 restafval bakken nodig. Spreek liever je buren aan als het niet goed gaat met PMD-zakken in plaats van het hele systeem te veranderen."

Een tegenstander van het huidige systeem schrijft: "Ik stoor me aan die primitieve manier van die foei lelijke zakken overal op straat en aan paaltjes en lantaarnpalen. Met harde wind zie je vaak overal afval liggen. Met ongedierte als gevolg. Kan voor mij niet snel genoeg gaan om daar voorgoed vanaf te zijn." Bijna de helft van de deelnemers vindt het niet acceptabel als er extra kosten komen wanneer de groene zakken verdwijnen. Op de vraag hoeveel deelnemers eventueel extra zouden willen betalen als ze daarmee van de PMD-zakken afkomen, antwoordt 59% niets extra te willen betalen. Negentien procent wil maximaal 25 euro per jaar betalen en 1% is zelfs bereid tot 150 euro per jaar te betalen als de zakken maar verdwijnen. Als belangrijkste voordeel van het verdwijnen van de zakken wordt een schoner straatbeeld genoemd (44%). Zeventien procent ziet geen voordeel. Ook vindt 16% dat hierdoor minder kans op ongedierte is. Op de vraag wat deelnemers de gemeente willen meegeven, lopen de antwoorden uiteen. De een schrijft: "Kies niet al te snel voor nascheiding. De resultaten van voorscheiding zijn simpelweg beter." Anderen vragen de gemeente om meer ringen om de zakken op te hangen in de straat. Iemand is kort en bondig in het advies: "Wegdoen."